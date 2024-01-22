ETF基金成長飆 股債各有看頭

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龍年來臨，工商時報特別舉辦最權威的《2024投資趨勢論壇》，邀請重量級專家闡釋最新全球政經情勢與投資方向，引領投資人賺取最大利潤並做最周全的風險規避。

具備便利性、高透明、低費用三大優勢的ETF基金，迅速在全球投資市場崛起。群益投信ETF及指數投資部副總經理張菁惠預期，今年在美國聯準會（Fed）轉鴿，展開預防性降息以及經濟將軟著陸下，市場流動性增加，有利債市、股市表現，更添ETF基金市場的投資動能。

張菁惠首先表示，從1990全球首檔ETF問世開始，1993年美國、1999年亞洲、2000年歐洲到2003的台灣，陸續發行首檔ETF發行，至今全球整體檔數超過1.1萬檔，規模突破10兆美元。

從資金趨勢上來看，2009～2023年流入近5兆美元到被動式基金，但同期間主動式基金卻是流出近4兆美金，可見都是新資金或是主動式基金移出。張菁惠認為，之所以如此，除了因ETF具備便利、透明、費用低等優勢，透過各種ETF更容易達到去執行投資決策，進而完成所需的資產配置目標，也是重要的原因。

「被動投資、主動思考」的資金狂潮下，張菁惠認為，將牽動投資市場的樣貌。目前全球股票ETF規模約8兆美元、債券ETF約2兆美元，對於單一股票的投資，無法像過去只用獲利、本益比去評價，因為股票ETF基金是否持有會影響其評價水準，股票投資人也應關注ETF基金的資金動向。

以國內ETF市場來看，目前整體規模達3.85兆元、占整體境內基金市場的57％，正式超越了主動型基金的版圖，其中又以17檔高股息台股ETF基金最受投資人歡迎，主要就是透過打造現金流的特性，可以在社會M型化日益嚴重下，讓投資人為自己加薪或提高生活水平。

展望2024年的ETF基金投資，張菁惠表示，美國降息啟動已成定局，目前只是時間和幅度的問題，但確定的是此方向會使市場流動性增加，有利債市、股市表現。整體配置上，建議股債配置建議股5債5，參與降息帶來的漲升動能。

因應今年的降息趨勢，張菁惠建議，債券ETF基金可以「一長三高」來挑選，也就是選擇天期長、安全性高、收益率高、報酬率高。

根據歷史經驗，降息循環啟動後，投資等級債來看都是上漲的，尤其提前進場的話會享有更高的報酬，且長天期的債券受惠降息的程度最高。安全性是指可選擇收益較穩定的產業，例如電信業、ESG債；收益率方面殖利率水準5％以上以債息收入為主的信用債券（含信用溢酬）、投資等級債可望有較高收益與報酬。

台股ETF投資方面，張菁惠建議以「權值」、「高息」、「半導體」等方向，來挑選具有成長動能、息值保護、基本面良好標的。其中「權值」是指龍頭企業加上有淨零碳排的優勢，對於股價有加分的效果。因為台灣權值股中ESG管理較好者，通常營運上也能先拿到訂單，未來即便碳稅開徵，仍具有競爭優勢。

「高息」ETF基金受惠近年來保單在低利率下的資金挪移效應，具有持續高配息的台股ETF基金，仍可望受到青睞；至於台灣最強產業「半導體」，在庫存去化完成及產業復甦下，預估2024年全球半導體產值，將由6,070億美元回升到7,010億美元，年增率15.5％，相關ETF基金可望受惠。