當沖降稅應常態化 活絡台股

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近10年台股成交金額及當沖占比

中華民國證券商業同業公會理事長陳俊宏在《2024投資趨勢論壇》上表示，「低買高賣」雖為投資致勝的不二法則，但真正操作上卻屬不易，必須考量全球經濟發展、地緣政治、資金動向等變數，都會牽動投資人信心，尤其市場流通性更是關鍵。而台股實施當沖稅率減半後，量能明顯提升，建議新府院能將當沖降稅常態化，活絡台灣資本市場。

陳俊宏指出，證券市場「有量才有價」，回顧台股先前受課徵證所稅影響，日均量縮減至僅千億左右，壓抑指數表現。但到了2017年實施上市櫃股票證交稅當日沖銷減半之後，帶動行情有不錯的表現，成交量能也擴增至3,000億水準，市場流通性提升、證交稅倍增，創造雙贏局面。

不過，當沖降稅制度這項政策，每三年就屆期，至今已二度延長，2024年底又面臨到期須要再度展延。陳俊宏表示，在當沖稅率減半屆期前，由於政策不確定性，容易造成投資者臆測或直接退出市場，頻繁修法也恐影響法律安定性。且台股當沖比重約3成多，與國際市場相比為相近水準，並未出現過熱現象。因此，券商公會2024年將努力推行讓當沖降稅「常態化」，期盼藉此作法，持續活絡資本市場。

進一步來說，台股交易量穩健增加，除了大型權值股之外，中小型股流通性也有明顯提升，能夠獲得更多國內外專業投資機構關注，並有助於吸引優質企業在台掛牌，參與經濟發展，對資本市場發行面、交易面，都有正向助益。

據統計，自2022年起，第二次延長當沖降稅至2023年11月30日止，台股整體市場日均量達3,275億元，首次當沖降稅期間日均量為1,544億元。相比之下，市場日均量成長高達112％，顯示當沖降稅成效良好，確實達到促進台股量能活絡效果。

此外，券商公會2024年主要推動方向，還包括開放證券商得辦理認股借貸業務、研議台股交易及交割相關精進措施、新增電子支付帳戶作為證券投資人進出分戶帳出入金管道，及推動證券商發行結構型商品掛牌及開放證券商發行外幣計價結構型債券等。