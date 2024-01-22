三利多 拉拔經濟穩健復甦

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2024總統大選後兩岸暨產業情勢分析

歷經兩年來詭譎多變的全球經濟，新年度會有何表現？中華經濟研究院副院長王健全在《2024投資趨勢論壇》專題演講中表示，對2024年的景氣走勢持「審慎樂觀」的看法，若美國聯準會（Fed）降息決策如市場期待的準時到來，將有三大利多降臨全球及台灣，包括降息帶來的資金寬鬆，已到低點的製造業庫存隨時會反彈，以及AI技術結合科技製造的DRAM、面板、筆電換機潮。

王健全專講以「2024全球經濟趨勢發展與展望」為主題，他認為，中、美景氣都存有變數，全球今年進入大選年，美國於年底最終投票，上任總統川普和現任總統拜登的世紀之戰，使得全年景氣充滿不確定性，台灣才剛結束的總統大選，選前各黨派的政策激辯，陸方祭出ECFA部分產品優惠關稅中止等即為一例；在投票結果確定後的現在，不確定性並未完全解除，例如立法院三黨各有盤算，估計執政團隊的政策落實恐遇阻力，而台灣出口主要市場的中國大陸，先是兩岸和平紅利消失，加上兩岸政策互不隸屬、缺乏共識下，不易協調和推動。

雖然如此，王健全仍認為，現任副總統賴清德代表民進黨在大選中贏得40％選票，符合預期當選新一任總統，可望接棒現任同黨籍的蔡英文總統路線，採取穩健路線，讓產業、能源、兩岸、勞動、社福的五大政策順利延續。

王健全指出，競選政見中的半導體、人工智慧、軍工、安控、通訊產業五大信賴產業，可望進一步強化高科技對傳統產業、服務業的鏈結，促成產業多元化；其次，數位、綠色產業的雙軸轉型，亦為二次能源轉型是正確的政策方向，相信新團隊將會加強穩健的備載能源，以及落實以大帶小、淨零排放的政策。

至於勞動政策、社福政策，若強化為長期的產業政策規劃，能保障國家的經濟安全，透過商業模式的提升、環境的改善，推動長照的鬆綁、產業化，吸引更多年輕人投入，解決年輕人的低薪、以及房價過高的問題。

在COVID疫後第一年的2023年，全球經濟復甦呈現疲弱，未如預期展現爆發等級的動能，等不到景氣春燕的到來。王健全分析，主要是全球經濟的美、中兩大救世主，在2023年消失了，美國困於高通膨泥淖，2022年升息循環貨幣政策在2023年還停不下來，市場預期的降息救經濟、減緩投資成本「不見了」；中國大陸則是中央和地方同時陷於債務困境，用於振興的財政政策也不見了，以房地產驅動的成長模式面臨考驗，內需雖對2023年GDP年增貢獻了3.1％，對全球外溢效應卻相對少。

王健全還指出，進入了2024年，中國大陸的房企倒閉、地方政府債務解決並不容易，中國地方政府債務占GDP的一半，高達新台幣300兆元的資金缺口，但中方僅宣布額外發行人民幣1兆元的中央國債計畫，對於經濟復甦力道而言，只是杯水車薪，如果沒有採取改革手法，經濟成長將一波比一波低。