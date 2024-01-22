大陸產經風險 三面向化解

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中國大陸2024年的產經利多與風險防範

淡江大學財務金融系教授聶建中指出，中國大陸20年來，歷經「窮而富、富而剛、剛而強」的三部曲，在人海、資金、科創、增速、鐵公機捷、國際連結等眾多籌碼持續累積下，以穩健增長邁向參與權、話語權和制定權的「三權」年代。解析大陸2024產經趨勢，即便各項經濟數據欲振乏力、民眾信心低迷，若能三面向化解當前的風險，科技創新將助推科技產業蓬勃發展，新能源汽車、綠色科技將突飛猛進，引領風騷。

近年積壓產生的三隻灰犀牛，不巧撞上三隻繞著世界經濟轉的黑天鵝，聶建中指出，中國大陸若欲化解2024年的各項風險，可重點關注三個方面：一、繼續推進防範化解地方政府債務風險工作，硬化地方債務約束，防止隱性債務化；二、化解房地產風險，構建房地產發展新模式；三、即時處置中小金融機構風險，防止金融風險蔓延。尤其，房地產風險的化解，將會實施差別化住房信貸政策，滿足居民剛性和改善性住房需求

由工商時報主辦的《2024投資趨勢論壇》，邀請對中國大陸財經專精的研究學者聶建中，發表專題演講，和論壇聽眾及本報讀者，分享他觀察中國崛起20年來的研究。聶建中指出，中國大陸自1994年的匯改，如世界新寵兒般崛起，迄今20年來歷經江澤民、胡錦濤、習近平三任國家主席，把金融、產業、科技、政治全面推進，經濟飛速成長，金融急速流暢，科技猛然精進。

據聶建中分析，中國成長中的高調，尤其是「中國製造2025」，目標成為未來世界的「規格制定者」(rule maker)，提出深具科技內涵的政策方針，卻轉而成為美國至大的威脅與挑戰，2018年至今，美國連2任總統川普和拜登，對中國大陸瘋狂出招、刀刀見骨，世人有目共睹，大陸也因此陷入大國爭鋒的生命周期，都是為了未來世界的全球「控制權」而爭。

為因應中美貿易戰以及實質科技戰衝擊，聶建中指出，中國大陸面對中美貿易戰、缺乏半導體晶片之痛下，中國勢必加大技術自主，加速科技去美化、金融去美元化，而最大價值與成效在於中國自「中國製造」提升至「中國創造」的境地。

聶建中還說，大國博弈下的國際地緣政治衝突，使得大陸經濟發展存在若干隱憂 ，美中貿易暨科技戰駁火下，各國企業生產線移轉，外資撤離，新增外人直接投資(FDI)銳減，過去外人投資帶動大陸經濟成長的動能漸逝。而疫情期間的「鐵腕清零」，三年「封」、「鎖」，人不流、物難流，內需、外貿皆大受損傷。