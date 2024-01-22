台新金控首席經濟學家 李鎮宇：留意美灰犀牛、陸黑天鵝

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2024投資趨勢

面對2024年投資市場的變局，工商時報舉辦《2024投資趨勢論壇》邀集產學界菁英分享觀點。台新金控首席經濟學家李鎮宇指出，開年市場就不平靜，投資人留意今年各有一隻灰犀牛及黑天鵝，市場最大隻的灰犀牛就是川普，黑天鵝則是大陸；至於具體的投資方向，他認為日本市場持續值得期待，今年仍可積極布局日股。

李鎮宇進一步說，灰犀牛是指已經快要發生，市場卻視而不見，直到發生當天，才會驚覺灰犀牛已出現；黑天鵝則是發生機率雖小，但一旦發生就帶來巨大衝擊。而今年最大隻的灰犀牛就是川普可能重返大位，3月5日美國超級星期二，若川普出線拿下初選，將再次與拜登競逐總統大位，「川普這隻灰犀牛已經奔過來，雖然市場還沒聽到聲音，但杯中水波已經在震」。

李鎮宇表示，面對川普可能是灰犀牛這件事，投資人仍可從三大方向把握「Trump Future」商機。其一，川普日前揚言，當選首日就會讓俄烏戰爭結束，投資人要把握烏克蘭重建商機，而所有西方對烏克蘭的重建都是從波蘭進去，因此建議可先投資波蘭。

其二是投資日本五大商社，日本自古與波蘭友好，五大商社將在烏克蘭重建扮演很大角色；其三是投資中華電信及台泥，中華電最近正在幫波蘭建設通訊相關設施，而台泥近期則有兩個併購案，其中一個是土耳其水泥廠，該廠的黑海對岸就是烏克蘭，黑海則是水泥運往烏克蘭的重要渠道。

除了灰犀牛，市場還有一隻有潛在的黑天鵝。李鎮宇認為，大陸可能是今年的黑天鵝，雖然發生機率不大，但觀察大陸民間對政府正在失去信任，「這是很危險的」，將使大陸政府難以啟動民間消費，甚至已有大學發不出薪水，主要反映近年大陸經濟政策不到位，大陸還是要花時間做制度上改革，否則後續壓力應不小。

另，李鎮宇也提到，今年通膨下降可能比預期慢，加上美國經濟狀況表現強悍，包括失業率、就業率、初領就業金人數等數據仍亮眼，美國要在短時間極速降息可能性不高，預計今年美國經濟將軟著陸，因此研判全年3～4碼機會較高，且在下半年才會開始降息，市場部分預期降息7碼有點過度樂觀。

李鎮宇並特別提醒，今年最有機會的市場是日本，預計在2月「春鬥」結束，以及通膨達標後，日本央行（BoJ）才會將貨幣正常化，加上日本股市改革剛啟動，EPS、ROE持續上漲，日股這波大多頭還未走完，投資人今年仍可投資日股、日圓計價基金，加上今年日本可能選出女性首相，各方面都顯示「現在已非以前的日本了！」

他也指出，每次美國景氣循環都是科技循環，而下個世代最關鍵的科技將是AI，可應用在手機、汽車等方面，2024年投資AI可鎖定三大趨勢，其一是從雲端落到地端、其二是AI逐漸從B2C到B2B、其三則是AI晶片3D設計標準化，整體而言，這波由AI引領的景氣循環至少要走10年以上。