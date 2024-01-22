企業碳盤查不難 惟面臨三挑戰

2024投資市場對台灣的影響，首先必須考慮在全球淨零碳排趨勢下，半導體業發展應如何面對，工商時報《2024投資趨勢論壇》座談會中，日月光投控行政長汪渡村表示，減碳與地球存亡相結合，壓力不只發生在國內，國際壓力也緊接而來。面臨此一變化，日月光認為碳盤查雖不困難，但後續將有三大挑戰。

汪渡村指出，日月光在5年前就開始進行碳盤查，標準甚至超越法規要求，但後續就面臨新的課題，其中最大的問題是：要如何把排碳減下來？他認為，接下來面臨問題主要有三項。第一是能源政策，這部分屬於範疇二問題，基本上就是購買綠電或是潔淨能源，需要政府幫忙，日月光也持續花錢買綠電，預計2028年可以達到初步階段；第二是製程碳排減量，這部分則是屬於範疇一，困難相當大，必須要買到低碳排的機台，且供應商的原料也要零排碳而非低排碳，因此包含供應商也有減排壓力。

至於最具挑戰性的第三點，是要解決範疇一、二問題，因日月光是代工業者，84％碳排集中在範疇三，對於大型客戶可在2025年完成零碳排，但小客戶要達到一定目標面臨很大困難，且實務上來看，要買綠色碳權也不容易，就算買到綠電也難以達到零碳排，因此仍要買碳權，目前來看唯有掌握先機，企業才能長久。