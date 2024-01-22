李堅明：碳權市場將是下個兆元產業

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碳交易促進全球淨零五大意涵

整體碳權市場規模預估超過9,000億美元，即將成為下一個兆元產業。臺北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明指出，此一新趨勢涵蓋非常多的投資機會，台灣為製造大國，面對國際減碳壓力，若能開放碳權的流動性，透過價格發現的市場機制，不但能降低減碳的成本壓力，也會有效驅動業者投入開發減碳技術，成為供應及需求結合的「產消者」。

李堅明在參加工商時報舉辦的《2024投資趨勢論壇》，發表題為「環境永續及國際政經變動」專題演講時，做了上述表示。他說，排碳產生的溫室氣體使全球暖化加劇，若不減碳，影響將是延續且疊加的。

他進一步舉例，目前排放1噸的碳，停留在大氣層100年，百年期間內產生的輻射熱的持續影響，相當於現在排放46噸碳所造成的傷害。

李堅明強調，減碳具備強烈急迫性及規模性。在COP28會議中，國際更專注於2030年減排43％，而非強調2050年淨零；減碳必須「即時」開始，且要透過國際合作以擴大減碳的規模。

淨零是國際分工、比較利益的布局，要減碳無法獨善其身，不可能由單一公司、單一國家各自完成，須同行才以致遠。李堅明點出，「碳交易」只是一個「名稱」，真正的內涵是「減碳的國際分工」，藉此降低成本，提高「雄心」，完全符合經濟邏輯。

台灣屬於國際供應鏈重要的一環，在去年底啟動碳交易平台，是接軌國際的第一步，但李堅明直言，目前碳交易平台只能買、不能賣，沒有流動性，無法產生價格訊號，促進低碳科技發展與落實在地減碳效益。

他認為政府應摒棄「碳權炒作的不當認知」，使碳權有2至3次的周轉率，產生流動性、交易量，才會有價格發現，進而促進企業及國家的減碳成本至可負擔的狀態，同時也能激勵減碳科技發展；畢竟作為製造大國，減碳成本也高，應該引入國際高品質自願性市場碳權，激勵企業發揮減碳國際影響力，布局全球減碳，並創造碳橙的產消者（prosumer）機會。

李堅明還說，當前企業不是不願意減排，主要是減碳成本太高，難以產生淨零的雄心；企業透過節能、替代燃料減碳，平均減一噸碳的成本達6,000至7,000元，若透過買綠電也不便宜，減碳成本每噸也可能超過1萬元，而透過碳權交易，則可將減碳成本降至一噸600至900元。

他也提到金融機構的角色，未來金融業會對所有企業產生極大的減碳壓力，催使所有需要投融資的企業都邁向減碳大業。以後企業如要跟銀行借錢，首先銀行將檢視企業是否具有減碳計畫、資金是否將用於推進減碳作業。一方面，銀行會考量若一家企業沒有在減碳路徑上，他在國際上就可能被供應鏈排除，未來很可能會有呆帳風險，另一方面，金融機構的淨零方式，並不是靠著用電省電等內部減排能做到，銀行對外所有投融資的企業產生的碳排，都須要列入。