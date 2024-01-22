提振消費 陸銀大砍貸款利率

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大陸消費貸利率變化

2024年開年以來，大陸金融機構掀起一波消費貸利率「血戰潮」，從去年底的3％一路下滑，近日甚至還有城商行喊出1.1％超低利率，市場已砍到見骨。專家表示，銀行此舉一方面是因應官方降低要求，以降低民眾的消費金融成本；另一方面則是希望吸引更多客戶。

第一財經報導，今年元旦時，浦發銀行就推出一年期「浦閃貸」產品，喊出年化利率2.9％的超低破盤價。近日寧波銀行則繼續加碼，旗下「寧來花」的最低借款利率1.1％，引起大陸網友熱議。其他銀行也不約而同鎖定春節時段，推出各自的消費貸利率優惠。

報導指出，2021年時，各大銀行的消費貸利率約在5％～6％左右，融360數位科技研究院統計，從2022年11月到2023年11月的一年內，全國性銀行的消費貸平均利率從4.2％降至3.41％，下降近80個基本點，而同期的1年期LPR（貸款市場報價利率）也才下降了20個基本點，從3.65％下降至3.45％，可見消費貸市場已殺成一片紅海。

業內人士表示，銀行「血戰」消費貸的現象，一方面旨在回應官方要求。大陸國家金融監管總局在去年10月公布「關於金融支持恢復和擴大消費的通知」，要求降低消費金融成本等。另一方面，銀行也希望藉此擴大市占率，通過低利率吸引更多客戶。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，近年來，官方持續引導市場利率合理下降，以助力消費加快恢復。同時，市場平均利率水準的持續下移，也為銀行下調消費貸利率奠定基礎。復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼也說，去年以來銀行持續下調存款利率，銀行資金成本有所下降，降低個人消費貸款利率也有一定空間。

不過，銀行也會為這類超低利率的消費貸設置高門檻，並非所有消費者都能適用，以避免民眾因為優惠利率而盲目借貸。

融360數字科技研究院分析師劉銀平認為，下調消費貸利率確可降低消費者的借款成本，從而提高其借款意願和還款能力，在一定程度上能起到刺激消費的作用。

但當前消費者借款意願不高，主因並非借款成本高，而是經濟增長壓力沉重、收入預期悲觀，認為降低貸款利率對提振消費的效果有限。