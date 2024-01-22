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蘋果迎龍年 首推生肖手機殼

售價人民幣498元，有望成為今後新春期間慣例；市場反應有待觀察

●蘋果近日依例推出生肖主題限定商品，其中龍年款手機殼最受矚目。圖為OtterBox Lumen系列保護殼。圖／截自蘋果（中國大陸）官網
●蘋果近日依例推出生肖主題限定商品，其中龍年款手機殼最受矚目。圖為OtterBox Lumen系列保護殼。圖／截自蘋果（中國大陸）官網

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即將於2月初迎接龍年，蘋果近日依例推出生肖主題限定商品。其中引人注目的是龍年款手機殼，涵蓋iPhone 15全系列機型，大陸售價人民幣（下同）498元，台灣則售價新台幣1,990元，也是蘋果第一次推出生肖手機殼。業界推測，今後新春期間推出主題手機殼，或將成為蘋果的慣例。

陸媒報導，近年開始，蘋果公司每逢農曆春節就會推出一些生肖主題的限定款產品。本次推出的龍年款手機殼是由大陸知名插畫家李豫隴設計繪製，用牡丹煙火圖案、捲曲流動的線條和明亮的色彩，展現龍的勇猛精神，寓意喜慶吉祥。

功用方面，該款手機殼通過Drop+測試，相當於美國軍用標準的3倍耐用性，隆起的設計則能有效保護相機鏡頭和螢幕不被損壞。此外，手機殼在製造過程中採用50％再生材料，並且相容Apple MagSafe磁吸生態系統中的充電器、支架和配件等。不過，該手機殼並非由蘋果官方出品，而是由手機保護殼品牌OtterBox設計販售。

蘋果去年也推出由OtterBox設計的iPhone 14系列新春紅色手機殼，但並未強調兔年主題，售價398元。這或意味，今後新春期間推出主題iPhone手機殼，將成為蘋果的慣例。

此外，蘋果官網也上架了龍年特別版AirPods Pro 2，加入龍年特殊圖案，售價1,899元。龍年特別款Beats Solo3 Wireless，售價和原版一樣為1,699元。龍年款AirTag保護殼，售價198元。上述部分商品也在台灣市場販售。

在大陸面臨銷量危機的蘋果，近日罕見調降大陸iPhone售價。數據顯示，2024年第一周iPhone在大陸的銷量較上年同期下降約30％，蘋果隨後宣布，從1月18日到1月21日，將在大陸的實體店和網站上針對iPhone舉行打折活動，最多降500元。此外，天貓和京東等平台的折扣幅度更大，持續時間更長。蘋果此次推出龍年周邊商品，市場反應仍有待觀察。

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