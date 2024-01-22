雷軍：小米汽車定價可能會偏貴

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大陸手機大廠小米集團宣布加入造車陣營以後，小米汽車進度一直是外界關注焦點。對於市場好奇的定價，小米集團董事長雷軍表示，小米汽車的性能可比照人民幣（下同）300萬元傳統燃油車，「定價確實會有點貴」。

去年12月底小米汽車舉辦技術發布會，儘管新車尚未正式亮相，但雷軍隨後連續多日在微博上貼出小米汽車的照片，強調造車工藝之精細與小米應用場景的拓展融合，藉此延續小米汽車話題熱度。

科創板日報報導，央視最新播出的企業家訪問內容中，雷軍表示，小米汽車已進入小規模量產，預計2024年上半年上市，但確切上市日期還未定。他還發下豪語，表示「小米的目標是要努力擠進全球前五大車廠」。報導指出，目前按照銷量計算，2022年的全球前五大汽車廠商分別為豐田、福斯、現代起亞、雷諾日產和Stellantis，這五家車企均非大陸車企。

雷軍表示，小米首款汽車取名SU7，是因SU是Speed Ultra的縮寫。他還說，在駕駛性等機械素質上，希望能媲美保時捷Taycan Turbo；在智慧化方面，希望能媲美特斯拉Model S，同時還有最領先的科技和最豐富的生態。

由於小米旗下產品向有性價比高的市場印象，稍早有陸媒分析，根據小米目前公布的車款細節，比照大陸競爭對手極氪007和吉利銀河E8的價格，預估小米汽車的價格約在20萬元左右。

雷軍表示，定價還未決定，「不過確實有點貴，體驗上會超過大家預期」。雷軍解釋，小米汽車性能和售價和300萬元的汽車相當，「外界說的售價9.9萬元、14.9萬元甚至19.9萬元都是開玩笑」，因為成本相當高，所以價格是「有理由的貴」。