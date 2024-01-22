國銀富豪財管資產規模 飆增

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富豪財管業務豐收年，2023年國銀富豪財管業務累積客戶數正式突破7,000人大關，總資產管理規模（AUM）也衝破8,500億元，年暴增88％。2024年至少還有三家銀行要加入戰局，第二波核准銀行的四家正爭取續牌，銀行業者已向金管會爭取業務面鬆綁，盼在今年競爭白熱化的高資產業務中能殺出一條路。

金管會已核准11家國銀承作「財管2.0」業務，除已開辦的九家，最新的元大銀2日開辦，另華南銀將於上半年開辦，匯（請造字：水在外面）豐銀行則已送件申請，若審核順利，將增至12家在市場上競爭。

去年國銀高資產戶數7,052人、年增93％，AUM為8,571億元、年增88％，冠軍由中信銀行奪下，兆豐銀守住亞軍，合庫銀居第三名。隨更多銀行搶進，前三大銀行市占均下滑，2022年前三名包下客戶數的74％、AUM占68％，但去年前三大客戶占比下滑到61％，AUM占比落到57％。

由於競爭白熱化，銀行已向金管會爭取業務面放寬，銀行局官員表示，業者的建議主要是在資金運用上，想讓高資產族客戶可投資尚未開放的其他商品，但金管會內部還在討論中。第二波核准四家包括一銀、合庫銀、國泰世華銀、瑞銀等，將在5月18日屆滿，四家都已提出續牌申請，目前正審核中。

券商高資產業務去年同樣大成長，客戶數820人、年增28％，累積交易1,412億元、年暴增2.11倍。去年交易額成長來自複委託買海外債，複委託交易1,331億元、年增2.3倍，整體交易額有94％是複委託。證期局表示，去年美國升息，境外債券價格相對有吸引力，第四季國內財管投資人用複委託買外國債券交易量顯著成長。

觀察國銀高資產客戶資產配置也有相同現象，2022年債券僅8％，去年提高到12％；保險2022年為17％，去年降到13％；且因存款利率上升，增持現金從2022年49％至去年提高為51％，顯示去年富豪圈都在瘋買債與高利存款。

8家交易額冠軍是永豐金證年增2.4倍，亞軍國泰證年增6.4倍之多，兆豐證成功守住第三名。