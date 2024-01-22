國泰世華友善地球 總動員

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國泰世華銀行響應聯合國永續發展目標（SDGs），長期推動環境與生態永續，全台已有八家分行建置太陽能板，今年規劃增加至14家分行，估總年發電量可達60.3萬度，並且連六年舉辦13場淨灘及環境教育活動，足跡遍布全台多處海岸，去年首度規劃淨山活動，以實際行動守護台灣山林。

作為永續金融先行者，國泰世華響應SDGs目標7發展永續能源，承諾2050年全球營運據點將100％使用再生能源，積極「生產潔淨電力」，自2013年創業界之先，建置全台第一家太陽能分行，太陽能分行家數已達8家，太陽能板總建置容量約270kW，年發電量約32.5萬度，較2022年成長3倍，一年約減少160.9公噸的碳排量；今年規劃再增建6家太陽能分行，屆時太陽能板總建置容量預計可達到500kW，年發電量估可達60.3萬度，再成長逾8成。

國泰世華也於松仁總部大樓與5處據點逐步導入綠電，今年將持續擴大綠電使用，全台營運據點預計於2025年達到RE50（再生能源使用率占全年用電量目標達50％），2030年完成RE100目標。也在營運據點導入科學化方式收集、分析用電數據，找出最佳化的用電效能，讓營運據點的用電量能逐步下降。

國泰世華去年於基隆和平島及彰化海岸共舉辦二場淨灘活動，最終共撿拾388公斤海洋垃圾。活動響應國際淨灘行動ICC的海洋環境保護計畫，以淨灘行動記錄表統計拾獲的垃圾種類及數量，上傳至雲端供專家學者進行淨灘監測分析，進一步釐清汙染來源。活動過程也安排參與者實地走訪環境教育場域，帶親子志工們認識當地自然生態。

國泰世華也首度走進山林，到陽明山大屯山自然公園舉辦「淨山—移除外來入侵種植物活動」，參與的志工們親手逐一拔除外來入侵種，共清理巴西水竹葉164公斤；淨灘與淨山三個場次合計號召超過200名國泰志工參與，以行動實際支持SDGs目標14海洋保育及SDGs目標15陸域生態保育。