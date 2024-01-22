ETF熱 元大投信規模居冠

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ETF熱讓前十大投信排名再度大洗牌，過去前十大投信半數以上都是外資投信包辦，但2023年因ETF大熱賣，除元大投信以規模1.43兆元居投信排名第一，更有六家國內投信擠入前十大，超過外資投信。

統計境內外基金總規模，投信投顧業者中以元大投信穩坐龍頭，總規模達1.4兆元，其中高達85％來自ETF業務；第二名安聯投信去年規模也破兆元，及國泰投信同樣因ETF坐大，排名再度超車聯博投信，成為基金規模第三大。其他還有群益投信、富邦投信、中信投信及復華投信等，去年規模都成長千億元以上，且全部是來自ETF業務。

依投信投顧公會資料顯示，元大投信去年規模為1兆4,367億元，較2022年的9,192億元淨增加5,175億元，年增率高達56.3％，貢獻最多的三檔ETF分別是元大美債20年、元大投資級公司債及元大AAA至A公司債等，共淨流入近2,650億元。

排名第二、資產也逾兆元的安聯投信，旗下人氣最旺的安聯收益成長基金，去年國人淨申購高達883億元，也是全台最吸金的一檔主動型基金，持有金額6,656億元，占比47.45％。

規模排名去年都晉級一名的國泰投信、群益投信、富邦投信，規模分別增加2,811億元、2,627億元及1,459億元，除泰投信第三，群益投信和富邦投信分居第五名及第六名，也讓摩根投信資產規模落入第七。