貝萊德投信進軍台灣ETF

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台灣投資人瘋買ETF讓外資法人瞠目結舌，更不得不正視台灣投資流行風潮，在新加坡大華銀投信、野村投信之後，貝萊德投信也向主管機關申請募集ETF，將進軍台灣ETF市場。

台灣ETF有多熱，數字會說話。根據投信投顧公會資料、碁石智庫統計顯示，2023年底台灣境內外基金總規模高達10.6兆元，續創歷史新高，年成長2.3兆元、成長率高達27.3％。其中境內基金市場規模增加1.9兆來到6.7兆元，年增胖近40％；境外基金規模上升至3.8兆元，但年成長僅3,855億元，年成長率11.2％。

且就資金流向來看，投資人喜愛ETF遠遠勝過主動式基金，依資料顯示，資金淨流入境內基金的金額為1兆1,505億元，其中只有246億元流入主動式基金，換言之，流入ETF金額是主動式基金的45.77倍。

法人表示，債券型ETF為2023年最熱門的ETF選擇，主動型基金縱然有部份基金的績效表現不俗，但相比之下卻顯得有些冷落。目前發行ETF的16家投信中只有二家是外資投信，其餘14家都是本土投信。隨投資大眾偏好ETF產品，外資投信也開始佈局相關的產品線。例如大華銀投信在2022年5月首推元宇宙科技與服務ETF，及2022年11月推台灣優選股利高填息30 ETF，雖然第一檔ETF在隔年後下市，第二檔ETF剛開始募集時也不到2億元，但去年底卻已衝到近百億元規模。