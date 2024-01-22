雙北新成屋 價格直逼預售

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新法限制預售屋轉售，買氣轉往成屋市場，推升雙北地區新成屋價格逼近預售屋，台北市2023年預售屋與新成屋價差只剩1％，新北市也僅11％。

第一建經研究中心副理張菱育指出，2023年7月平均地權條例修正案上路，新制對於預售屋換約限制轉售，轉手更加不易，讓預售屋在市場上的流通性大減，部分買方遂轉往成屋市場，讓成屋市場僧多粥少，新成屋的價格預估將逐漸與預售屋看齊。

統計顯示，台北市2023年預售屋平均單價為每坪101.2萬元、新成屋為每坪100.2萬元，兩者價差僅約1％；新北市預售屋每坪53.9萬元、新成屋每坪48.5萬元，兩者價差約11％。

房仲業者指出，近年在通膨壓力下，預售屋領漲房價，多數地區預售屋與新成屋價差愈拉愈大。根據調查，雙北地區預售屋與新成屋價差，以台北市北投、新北樹林、鶯歌、淡水等行政區價差最懸殊，均超過3成，成為專家眼中購買新成屋性價比最高的區域。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新成屋與預售屋價差比大，意味著當地的新成屋遠較預售屋便宜，而對消費者而言，在自備款充足的情況下，選購新成屋的CP值相對高，更符合自住買盤立即住的需求，當地新成屋也因而銷售狀況較為穩定；相較之下，部分發展成熟老舊的區域，由於新屋供給缺乏，或區域欠缺創造價格題材，使新成屋價格居高不下，甚至還超越預售屋價格。

北市價差最大的北投區兩者價差高達30％，主要受北投士林科技園區議題帶動，預售案成交均價在9字頭，拉開與成屋間的價差。

中山區則是因土地稀缺，區內新案集中在中山北路、建國北路、南京東路、民生東路等高價路段，且預售新案不乏老屋重建個案，整合推案成本較高，兩者價差亦高達16％。

新北樹林區預售與新成屋價差超過7成，主因在於新成屋交易多集中於山佳、柑園等外圍低價區，而預售屋交易多數坐落新案行情5字頭的北大特區，也使得樹林因新成屋、預售屋因成交區段不同，出現較大的價格差距。