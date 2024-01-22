中國強風吹漲海岬船運價 單日飆漲21％

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散裝船市場最新行情

中國大陸部分港口刮起強風影響卸貨，造成海岬型船運力供給不足，帶動19日波羅的海海岬型船平均日租金直線飆升3,243美元、上漲21.11％，收在18,608美元高點，在傳統淡季卻噴漲運價，優於前一年同期平均日租14,905美元。

國內航商研判，強風漲勢屬於短期效應，根據分析報告，強風造成大陸一個港口暫時關閉，多個港口卸貨延遲，主要影響太平洋區船舶運力。但由此也可看出大陸、氣候因素，足以左右散裝行情。

海岬型運價帶頭漲，推升波羅的海運價指數（BDI）19日最新報價來到1,503點，上漲146點或10.76％，巴拿馬型船日租金13,946美元，上漲514美元或3.83％，超輕便型船小漲13美元至11,328美元。

裕民、中航、慧洋等航商表示，近年散裝運價走勢跟氣候變遷、地緣政治等因素息息相關，巴拿馬運河限航令，紅海攻擊商船危機，促使大量散裝船繞道，增加船舶延噸海哩。

散裝市場最重要還是看大陸需求，大陸房市雖面臨嚴峻挑戰，但持續刺激經濟措施救市，可望逐步帶動鐵礦石需求回溫，加上電動車等其他產業需求增加，西非鋁礬土等載運到大陸的數量逐年增加，看好大陸業者在西非投資的鋁礬土礦區預計2024、2025年開採，增加回銷大陸的運輸需求。

2024年第一季全球氣候情況，也可能影響散裝市場，業界關注巴西雨季、澳洲熱帶氣旋等主要礦區出貨量，目前散裝市場主要由礦商採出口導向主導。

力拓、必和必拓、FMG、Anglo American等大型礦商均看好2024年鐵礦砂產量優於2023年；預估2024年全球鋼鐵需求將成長1.9％。

除此之外，在航運脫碳政策之下，低新船訂單率以及船廠產能銳減，將有助於抑制散裝船舶市場未來供給，以長期來說將支撐運價。