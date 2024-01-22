日本台資旅館 2023業績大爆發

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疫後日本觀光市場快速復甦，晶華、嘉泥、DoMo、敦謙國際等台資企業，在日本投資開設或經營管理的旅館2023年業績大爆發，房價與住房率齊揚，均較原定目標高出8至40個百分點，完全擺脫疫情陰霾。

全球2023年湧現疫後旅遊潮，日本政府統計，2023年外籍遊客赴日人數超過2,500萬人次，恢復到疫前8成。在日圓貶值的優勢下，2023年日本觀光消費總額達到5.29兆日圓（約合新台幣1.24兆元），創歷史新高，其中台灣遊客就貢獻了7,786億日圓，居全球首位。

日本地產公司MINATO CREATE投資興建、委託晶華經營管理的「捷絲旅大阪心齋橋館」，2023年3月開始營運，原設定住房率目標60％、平均房價1萬日圓，營運九個月後平均住房率達75％、平均房價達1.15萬日圓，均高於目標。

國發基金投資的DoMo集團在日本東京東、西新宿和大久保共開出三家DOMO民宿、一家DOMO HOTEL，疫前2019年民宿雙人房平均房價新台幣2,600元，2023年達3,600元、增加40％，住房率則從2019年的85％提升至2023年的92％；DOMO HOTEL平均住房率由2019年的86％上升至2023年的91％，平均房價由2,800元成長至3,500元。

DoMo集團董事長李奇嶽表示，看好台積電建廠後的大量差旅需求，DoMo將在九州熊本開設新型公寓式酒店，預計於2025年3月落成。DoMo集團並啟動B輪募資計畫，力拚2025年興櫃的目標。

嘉泥在沖繩開設的飯店Hotel Collective，2023年第三季營收已較前一年同期翻倍，全年平均住房率83％，平均房價約2萬日圓，均超過設定目標。敦謙國際的「雀客旅館大阪新今宮」，原設定住房率目標65％，至2023年底實際平均住房率達73.5％，平均房價新台幣2,100元、高於原定目標1,300元。