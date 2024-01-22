特力2品牌展店 龍年添動能

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特力集團歷經2023年房市不振、買氣鈍化的低谷後，2024開年以展新店力拚業績成長，旗下特力屋、HOLA和樂家居均規劃年度展店。

特力營運長何采容指出，暌違已久的特力屋開大店前進東台灣，HOLA則規劃下半年開出三井林口媒體園區店等二家百貨店。

何采容表示，為迎來金龍年農曆春節年節裝置需求，與「本島舍」合作推出春節相關商品，目前銷售已逾6成。HOLA也觀察到近幾年節慶相關的布置類商品，包括耶誕節、農曆過年等裝飾商品業績均有雙位數成長，可預見局部改裝趨勢需求愈來愈明顯，HOLA也將藉由對台灣文化、生活習慣及全球居家產業趨勢，提供更貼近在地需求的商品。

根據HOLA對2023年度熱賣排行榜，主要以主力品類包括寢具、餐茶、家具，高居營收成長第一大，占比達47％，而風格品類包括如decor、家紡、香氛衛浴的銷售貢獻則占19％，2024年將持續致力於提高其業績占比，預計兩個品項加起來預計將占整體業績7成。

HOLA和樂家居2023年全面更新品牌視覺及品牌溝通語言，更陸續在中壢開設首間Outlet店型，以及進駐中和環球成為績效第一店。為了完善整體購物流程及消費體驗，HOLA將官方網站、APP全面獨立化，積極推動HOLA數位商城，2024年首月官網業績已提前達標，其中包括農曆年布置飾品、家紡等銷售業績均奏出亮眼佳績，緊接著將籌備展新店，預計今年於百貨商場通路展店至少2家。

特力屋部分，除持續每年展15家社區小店外，特力屋在開年再展大店，攜手台東縣政府、台東地區農會，首度進駐台東展店，於寶桑路自行興建逾500坪獨立賣場，看好台東長期居家裝修及DIY商品需求成長，打造基地面積950坪、賣場面積逾500坪的大型門店，結合即將重建的農會超市大樓，可望成為台東新興居家生活商圈，帶動周邊經濟發展。