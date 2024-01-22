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士林、中正區 房價倒掛

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新成屋價格快追上預售屋，台北市中正、士林二區更成為雙北唯二預售屋價格不及新成屋的區域，專家分析，除推案區域的差異外，也反映發展成熟區能具有精華地段、具開發規模的新推案愈來愈少，區域欠缺新開發的發展題材也使預售屋創價能力不如以往，也會失去了房價比價領漲的動能。

根據統計，雙北市有兩個行政區新成屋單價比預售屋高，出現「房價倒掛」的現象，其中以士林區倒掛程度最高，預售屋均價每坪86.6萬元，不如新成屋每坪100.5萬元；中正區預售屋每坪107.5萬元，不如新成屋每坪118.5萬元。

此外，雙北市也有不少區域預售屋平均單價也僅比新成屋單價高出不到5％，如台北市的松山、南港、大同，新北市的中和、八里等區。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，北投士林科技園區議題話題發酵，讓士林區新成屋均價從9字頭攀升到破百萬元，相較下2024年有不少預售屋交易位於單價較低的社子，導致預售屋與新成屋的價格倒掛。

業者認為，過去普遍認知，房市多頭時期，預售屋價格普遍較新成屋高出1成，甚至可以高出整體平均房價3成，然而隨著近年預售房價已漲至相對高點，建商推案成本壓力仍居高不下，新案持續挑戰買方購屋負擔力的臨界值，預售屋能否再扮演多頭時領漲角色，可能面臨更大挑戰。

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