強化ESaaS布局 樺漢 收購德KATEK近6成股權

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樺漢集團近年營運方針轉向發展硬體＋軟體＋雲端整合解決方案，並朝向高毛利率ESaaS平台，進行數位、AI、能源、資安、ESG等五大應用轉型。日前董事會擴大布局，決議透過子公司Kontron AG收購德國物聯網電子服務供應商KATEK約59.4％股權，並取得實質控制權；市場看好，隨客戶良好服務需求增溫及在手訂單效益發揮，樺漢2024年營運將穩健成長。

樺漢日前發布重訊，公司召開董事會通過其子公司Kontron AG進行收購KATEK SE，每股收購金額為1,500歐元，取得KATEK SE 858萬股，約59.4％，預計交易總金額約為1.28億歐元。

樺漢指出，本次收購執行仍需獲得當地政府反壟斷審查核准，預計2024年上半年完成，若完成對KATEK SE全資收購，預計交易總金額約為2.16億歐元，換算約斥資新台幣74.19億元。

KATEK集團總部位於慕尼黑，成立於2018年，為德國上市電子公司，服務區域涵蓋德國、歐洲、北美等，是歐洲增長最快的電子行業公司之一。

KATEK主要致力於開發以及製造高端電子元件、裝置和服務，以滿足不斷變化的市場需求。透過多元化的客戶基礎和全面的服務範疇，主要市場與產品包括綠色能源、太陽能電網、航太軍工、醫療保健、工業物聯等解決方案。

樺漢表示，集團與子公司Kontron雙方推動ESaaS轉型高毛利智慧方案，未來將展現獲利強大動能，預計本收購案完成後，將提升Kontron在ESG綠能及儲能系統軟硬體開發整合能力，對樺漢整體在AIoT及AI ESaaS發展有碩大助益，對此收購案抱持樂觀其成看法。

樺漢去年營收1,216.4億元，年增12.4％，再創歷史新高。集團近年營運方針轉向發展硬體＋軟體＋雲端整合解決方案，並朝向高毛利率ESaaS平台進行數位、AI、能源、資安、ESG等五大應用轉型。