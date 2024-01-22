合庫人壽總經理 藍年紳挾十年計畫 深入保戶的心

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合庫人壽是由法國巴黎保險與合庫金控聯手成立，也是唯一由專業經理人擔任總經理一職的公股壽險公司，總經理藍年紳過去在香港、大陸皆有深厚經歷，2022年來到台灣，正值後疫情時代的開始，加上又是進入公股體系，為他帶來諸多挑戰。不過，藍年紳已為合庫人壽寫下十年計畫，多方下手帶合庫壽更深入保戶的心。

藍年紳指出，2022年到台灣時，可說「是很好的時代，也是不好的時代」，他樂於迎接新挑戰，但2022年大環境對保險業來說相當險峻。一方面，當時疫情還沒結束，對工商業界來說還沒「解封」，經濟未見明朗，再加上升息、打房，對保險業更是雪上加霜，該年保險滲透率也僅10.25％。

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同時，主管機關推動IFRS17、ICS 2.0等新制度，對保險業者的經營來說，影響也很大。整體來說，跟幾年前比起來，2022年很多壽險業者獲利大幅下降，包括為升息關係造成匯兌損失等大失血，而合庫人壽是去年唯一金管會核准發放現金股利的業者，可見行業之困。

在疫後大環境幾乎是百廢待舉的時期，藍年紳為合庫人壽制定十年計畫，這系列計畫在經過與股東會的溝通、董事會討論後，於2023年第一季拍板並陸續執行，現在已經執行約半年。計畫的首要目標，是希望能在這十年間，讓合庫人壽成長為中型公司。

第二個目標，則是希望產品多元化。藍年紳說，合庫人壽起出商品很單純，就是房貸壽險、投資型保單，但前者在升息循環下，由於房貸族群壓力變大，對房貸壽的需求也隨之下降，後者也因升息而造成投報率下降，對公司獲利產生衝擊。因此，合庫人壽將重點放在產品多元化，去年1月推出了利變型產品，效果還不錯。未來也將思考年金、健康部分保障型產品。

第三個目標，則是探詢新通路。藍年紳說，2023年年末已與兆豐銀行開始銀保合作、做完教育訓練，將2024年1月份上市。

另外，藍年紳到任後持續推動「服務生態圈」。由內提升效率，將行動投保系統、E化流程進行改造，藍年紳指出，他最在乎核保和理賠速度升級，因為這是客戶最直接能感受到的。

在社會部分，藍年紳表示，2022年下半年就開始討論要以「保戶有感」為主，因為看到「照顧者」的困境，推出的第一項就是「喘息服務」。合庫壽和家總有長達13年的合作，一直以來每張保單都捐出300元，目前已經捐了2,000萬元，但這對廣大保戶來說沒有親身感受，因此就發想從與家總的合作開始規劃喘息服務。藍年紳認為，這項服務對保戶的吸引力會慢慢增加，也能帶給現有的保戶更多的價值。

另外，合庫壽也支持國內小農，例如採購鳳梨和釋迦、咖啡豆，鼓勵員工參加公益活動可以獲得點數等。

合庫壽有合庫金和法巴兩個股東，分別帶著公股金控，和外資民營業者不同DNA，藍年紳說，這兩種文化各有好處，雖然看似很挑戰，但他希望將兩方的優點分別提取，來管理合庫壽。他認為，合庫壽能在幾乎是全台同業最短的時間內、三年內損益兩平，這都受益於法巴在保險管理上的優勢，包括節省成本、產品設計等，以及公股金控有穩定客戶、通路，在財務管理上了解客戶需求等優點，在兩相助益下，合庫人壽能走出自己的路，他期許合庫壽能「活潑而穩重端莊」。