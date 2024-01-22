建立合適企業文化 先溝通再制度

合庫人壽總經理藍年紳帶著香港和大陸的業界經驗來到合庫人壽，他說，公股的根基與民營的外資股東法國巴黎人壽之間要能產生最佳火花，最重要的就是溝通，扮演橋樑的他，就是要幫合庫人壽找到「最適合的文化」。

藍年紳表示，比較他過去的從業經驗，在法國巴黎人壽亞太區（香港）擔任副總裁時，環境是偏向自由一些，而在大陸任職中荷人壽副首席執行官時，由於也是國資底下的公司，文化較保守，和台灣的公股企業比起來，差別主要在政策導向不同。

公股在大多數情況下最受到民眾信賴，講白一點就是「不會倒」，這也是公股壽險公司的優勢所在。不過，另一方面來說，公股文化偏向保守，在管理上就需要磨合、溝通。藍年紳到任一年多來，與母公司合庫金控或法巴的溝通都非常多，一來是母公司的想法可能不同，二來法國人不一定百分之百了解台灣的狀況，藍年紳就是在合庫金、法巴、合庫壽三方之間最重要的溝通橋樑。他說，在不斷協調之下，就會產生合庫壽的獨有文化，他也一直認為，對企業來說「沒有最好的文化，只有最適合的文化」。

要扮演稱職的橋樑，藍年紳分享，最挑戰的就是「站在對方的角度思考」，他不以鐵血作風管理、或亂無章法的為變而變，而是希望帶給同仁「DNA」的觀念，也就是「勇敢（Daring）」、「不言放棄（Never give up）」、以及「敏捷（Agile）」，這包含了在失敗中學習、獲得經驗後不再犯相同錯誤的能力，以及適應能力。

藍年紳指出，建立企業文化，不是強求員工一夕之間改變，他認為應該「先溝通、再制度、後考核」，首先告訴員工「改變後能得到什麼」，再來建立獎勵機制，並且獎勵可影響到升遷、個人名譽等。他指出，企業文化並非一年半載能改變，而是要花更多時間去溝通，他將這些都視為一種投資，能讓公司愈來愈好。藍年紳對於企業文化的期許，也正如他的座右銘：「有勇氣做對的事」。