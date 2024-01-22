富蘭克林華美全球基建收益基金 開募

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2024年全球投資市場仍充斥著地緣政治風險、中國經濟成長放緩、消費縮減等不確定性變數，預估經濟為溫和軟著陸。富蘭克林華美全球基礎建設收益基金擬任經理人陳美君表示，觀察今年美國經濟是否軟著陸或不著陸的同時，建議投資人做好資產配置規劃，面對高通膨時代及市場波動等不確定因素，具防禦特性的基礎建設股票由於產業屬性為政府致力推動的建設，不僅有效應對通膨，更能增加收益性。

富蘭克林華美全球基礎建設收益基金將於1月22日起正式展開募集，保管銀行為合作金庫商業銀行。富蘭克林華美投信表示，全球基礎建設收益基金擁有五大特色，首先基礎建設類資產攻守兼備、具「低波動」特性；其次因具有契約或法令政策保障，資產具穩定收益「現金流」；再者，公司營收常可與通膨連結，可受惠通膨高檔環境，「對抗通膨」；還有很多時候廠房未動工但基礎建設先行，可趁趨勢「抓住行業先機」；最後，透過基建基金來投資上市公司股票，較無須擔心「流動性」的問題，對一般投資人來說具有不同幣別計價選擇且流動性佳，是適合長期投資的好選擇。

不僅如此，統計過去四次升息循環前後，全球基建指數經歷升息循環，期間無論前三個月、六個月，或是後三個月、六個月甚至是升息結束後一年，基礎建設股票分別具有7.4％、13.8％及19.7％的平均報酬表現，相對優於全球股市指數，可見基礎建設類股相當適合現階段進場低接。

2024年全球股票觀察重點仍在美國聯準會何時啟動降息、降息頻率及美元走勢方向，由於全球基礎建設股票兼具成長與防禦特性，在投資環境仍具高度不確定影響下，建議投資人應穩健掌握仍具成長潛力的「新基礎建設」趨勢，搭配既有全球政府的基建更新計畫，一舉掌握全球基礎建設收益商機。