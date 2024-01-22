Wi-Fi 7當紅 網通廠得利

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今年為Wi-Fi 7元年，相關設備滲透率將全面拉升，台灣網通廠2024年營運可望受惠。部分台廠去年已陸續開案推出搭載Wi-Fi 7的產品，並預期今年出貨量將顯著放大，包括CPE與無線路由器單價提升。市場法人認為，包括啟碁（6285）、智易（3596）、中磊（5388）、合勤（3704）、友訊（2332）及正文（4906）等廠，今年Wi-Fi 7將對營運產生具體貢獻。

去年全球Wi-Fi出貨主要以Wi-Fi 6為主，全球滲透率大約7成左右，以今年來說，網通業者普遍認為，還是以Wi-Fi 6為出貨重心，但Wi-Fi 7的滲透率在今、明（2025）年將快速爬升。業者甚至預期，2025年Wi-Fi 7就會躍升為市場主流。

國內網通業者看好WiFi 7商機！由於Wi-Fi 7較Wi-Fi 6傳輸速率提升多達約5倍，而近年許多AI、AR/VR、4K/8K高畫質等的高速無線傳輸需求，將帶動消費者改採更高速的無線網路，因此，Wi-Fi 7需求將隨終端新應用增加而快速提升，網通業者預估，今年Wi-Fi 7產品滲透率可望達5～10％。

啟碁董事長謝宏波先前表示，Wi-Fi 7目前僅少量出貨，主因普及率還不高，價格也較高。

但謝宏波預期，今年出貨會明顯放量，普及率要拉高成為市場主流，並高於WiFi 6出貨占比，預期時間點會是落在明（2025）年。

正文總經理李榮昌也表示，正文去年下半年就開始量產Wi-Fi 7產品，更是全球第一個出貨的公司，目前已對歐美客戶出貨。李榮昌預計，今年首季就可以看到Wi-Fi 7產品出現於市場，同時，多數網通廠今年Wi-Fi 7即使出貨成長，但市場滲透率仍低於Wi-Fi 6，但正文今年Wi-Fi 7出貨就有機會超過Wi-Fi 6。

中磊CES2024已順勢展出Wi-Fi 7/Mesh路由器。

中磊表示，Wi-Fi 7具高速、低延遲和可靠的無線網路覆蓋，看好今年及未來Wi-Fi 7的出貨展望。