櫻花建今年推案爆發 總銷180億

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櫻花建設（2539）2024年推案量與交屋量大爆發，第一季到第三季，地點北從桃園、南到台南，將一口氣推出9個預售新案，總銷金額高達180億元。此外，由於2023年部分建案遞延交屋，櫻花建2024年喜迎業績成長潮，共有5個幾乎完銷的新建案完工、總銷達140億元，單是台中與彰化3個建案，總銷就破百億元，

櫻花建2023年包括台中市太平區「櫻花恰恰好」、台中市西區「科博之櫻」及竹北「櫻花聚-聚學區」等3個新建案交屋入帳，營收達到70.63億元、年增12.76％。

櫻花建2024年預計進場的預售新案，包括第一季的台中市北屯區「東光段」，第二季將推出台中市潭子區「頭家段」一期與二期、彰化市「中山段」、台中市大甲區「致用段」一期與二期、桃園市中壢區「豐興段」等六個新案；第三季預計推出二個新案，包括台南市永康區「平道段」、桃園市楊梅區「頭重溪段」。全年推案合計總銷金額高達180億元，蓄積未來營運動能。

由於部分建案受到缺工影響，交屋期遞延至2024年，因此櫻花建設2024年將有竹北「櫻花聚-聚薈區」與「聚馥區 」、台中太平區「大櫻國倫敦花園」、台中大里區「興大之櫻」、彰化市「金馬之櫻」等5個新案完工，總銷合計達140億元。在遞延效應下，法人樂觀櫻花建2024年營收獲利將創新高。

櫻花建產品與目標客層鎖定首購族，持續在全台各地覓地，但推案重心仍擺在台中市，目前在手的庫存土地約達1.1萬坪，其中烏日高鐵特區兩塊土地合計面積近4,000坪、太平區「福億段」2,105坪、北屯區「碧柳段」2,262坪、龍井區「中社段」2,120坪。上述五塊土地，預估未來推案總銷可達200億元。