投信挺 13檔低基期電子有料

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13檔投信上周買超低基期股

上周台股經歷上沖下洗三溫暖，外資在19日又大買台股，主因台積電（2330）法說會發布資本支出與營運前景優於市場預期，點燃投資人看好2024年科技業全面復甦的火花，篩選投信上周買超超過500張的個股中，13檔股價未超過百元股票皆為電子股，包括聯電（2303）、京元電子（2449）等。法人表示，台積電法說展望佳帶旺亞洲科技股，加上本周美國科技股也會陸續公告財報，預期釋放利多，投資人可關注投信主要買超題材股的後市表現。

其中篩選投信在上周買超高於500張且股價都位於百元內等低基期股，包括華邦電、旺宏、合晶、南茂、聯電、華泰、矽格、南亞科、頎邦、世界、欣銓、京元電子、景碩等13檔個股；再觀察買超最多的前五大為聯電、京元電子、頎邦、旺宏、欣銓，主要為半導體、供應鏈及封測廠，投信買超聯電1.98萬張最多，另四檔買超數量也都超過5,000張。

據證交所公布的三大法人進出資訊，外資上周總買進金額5,419億元、總賣出金額6,023億元，外資合計賣超603.7億元，外資當周賣超十大個股中，半導體廠聯電位居第一，賣超12.67萬張已四連賣，但投信卻是反手買超1.98萬張，居上周投信買超首位，連續15日加碼，也顯示外資與投信土洋對作。

凱基投顧董事長朱晏民表示，近期亞股受到美國聯準會（Fed）官員講出關於利率鷹派的言論，讓美債殖利率反彈，影響台股走勢，也是外資上周大量賣超台股的原因，但台積電法說帶來展望不錯，美國在金融股陸續公告財報後，緊接輪到美國的重量級巨頭科技公司發表財報，預期在AI展望樂觀下，科技股展望不會太差，包括半導體獲利有望提升，對台廠相關類股為一大利多。

統一投顧董事長黎方國則表示，台積電近期為近三年多來首度召開實體法說，對未來展望看法顯示樂觀，也預期對半導體庫存水位回到健康水位，將帶動半導體族群漲升，投資人布局上可關注台積電供應鏈及半導體類股。