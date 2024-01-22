外資押寶 16檔補漲潛力股看俏

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外資押寶的16檔補漲潛力股

護國神山救台股！台積電（2330）法說會報喜，引領外資熱錢回籠，專家分析，國際資金將有進一步回補台股的空間，但後續仍需關注美元指數、美債殖利率變化，預估待2月今年首次FOMC利率決議出爐後，降息時程才會趨於明朗，矽統（2363）、富喬（1815）等外資逆勢買超，股價尚未突破月線的「補漲潛力股」可留意。

台新投顧副總經理黃文清分析，台積電法說會對台股有激勵作用，但利率政策也是不可忽視的因素，今年首次FOMC會議2月1日將登場，屆時點陣圖釋出後，市場對3月抑或5月啟動降息將有更明確看法，故預期要到接近台股農曆年封關前，外資多空方向才會正式轉趨明朗。

第一金投顧董事長陳奕光指出，指數衝破月線、台積電也飛越600元大關，外資面臨軋空壓力出現大舉回補現象；回顧外資上周操作「翻臉如翻書」，17日才提款782億元創史上第三大賣超，19日認錯轉買801億元，寫歷史第二高，期貨空單也回補1.1萬口至2,613口，後續外資動向牽動台股行情。

美股先前聯袂創高，位階相對偏低的台股補漲空間大，如今展開報復性強彈，彰顯出「落後補漲」的魅力所在，法人指出，外資逆勢買超且股價仍壓在月線之下、表現落後大盤個股具補漲機會，矽統、富喬、鈺創、精英、慧洋-KY、松瑞藥、國統、十銓、正德、迎廣、全新、僑威、定穎投控、毅嘉、華擎、台苯等16檔，外資單周買超751～5,007張，為補漲潛力股。

原料藥廠商松瑞藥18日宣布子公司松瑞生技，將合成胜肽用於不孕症輔助藥物SLC028相關製程，技轉予亞瑟醫藥集團，攜手開拓美國不孕症市場；另公司明星商品厄他培南海內外市場逐步開花結果，看好今年國內有望取得過半市占，美國市場亦有機會成長5成，外資單周買超2,051張。

展望後市，富邦投顧董事長蕭乾祥則點出，2000年來六屆總統大選，選後四周上漲機率高達83％，解讀偏正面，後市投資人應關注紅海區域政治變數發展、新台幣走勢與外資買賣超動向「三大焦點」，若相關疑慮未持續擴大，則可判斷先前指數短線修正已滿足，有利反彈走勢形成。