轉強關鍵看月線 逢高適度落袋

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全球總經觀察：美國去年12月CPI數據（年增率3.4％，較前期3.1％走升）出乎市場意料不跌反升，雖然讓市場大受打擊並對聯準會（Fed）3月啟動降息信心明顯大減，不過，就目前美國通膨下滑趨勢並未改變，而Fed所關注的職位空缺與失業人數比（11月數據為1.4）也降至接近疫前水準（2019年平均約1.2）來看，今年確實是一個適合降息的年份。

尤其看到Fed主席在去年最後一次FOMC會後記者會，不用等到經濟出現衰退才能降息的露骨說詞，顯然今年降息應該只是時間早晚問題，惟世界銀行預期2024～2025年全球通膨將續降但仍高於疫情前五年平均水準，推測美Fed降息速度應該只會慢不會快，幅度只會小不會大，而首次降息的最可能時間點應是落在下半年接近第三季末的時候，順便搭配美國總統大選登場。

「世界經濟論壇」（WEF）16日於瑞士達沃斯登場舉行三天會議，國際媒體報導說，出席的各大企業執行長在全球經濟情勢轉佳之際反而瀰漫焦慮氛圍，並明顯聚焦地緣政治風險話題，包括俄烏戰爭、朝鮮半島、中東衝突以及我們置身其中的台海局勢。

國際投資大行高盛最新公布的客戶調查也指向同一方向，比較有意思是美國前總統川普可能再度入主白宮竟然位居第二大風險，或許，未來真正逼迫Fed採大動作降息的關鍵事件，會跟大家想的不一樣。

盤勢分析與投資策略：

全球主要股市2024年開盤至今表現，普遍未能延續去年Q4多頭強攻氣勢，其中美股受市場與Fed降息預期差距開始收斂影響轉呈高檔震盪，惟若對照東南亞/新興國家股市表現意外相對強勢來看，「漲多」應是目前市場資金調整主要原因所在，全球樂觀氛圍並未出現明顯逆轉跡象。

雖說，原先台股破底龐大壓力在台積電法說利多飆漲助攻下大幅減輕，惟反彈行情略顯失真，對於指數再次回測前低打腳的可能性仍不能完全排除，而月線能否有效站穩將是短線轉強關鍵，操作逢高不忘適度落袋保戰果，高價千金、指標性電子股（集中在AI概念股）續航力道是一大觀察重點。

操作上來看，CES展再次確認AI主流趨勢地位，尤其NVIDIA多頭走勢持續奔馳，AMD亦見比價效應，IC設計（IP）、PC、散熱、PCB、網通等AI核心族群仍是資金焦點，惟標的選擇上以股價已見整理或處相對低基期優先，不追高；另外，台積電法說財報讓人驚豔，先進封裝、設備、耗材相關供應鏈也可持續留意切入機會。