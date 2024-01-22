電玩展1/25登場 遊戲類股吃香

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遊戲類股財報

台北國際電玩展（TGS）將於25日開展，適逢史上最長寒假、加上農曆過年紅包效應，遊戲產業旺季可期，準備吃香喝辣。鈊象（3293）、大宇資（6111）、智冠（5478）、橘子（6180）、華義（3086）、宇峻（3546）、網龍（3083）、傳奇（4994）及昱泉（6169）等均抓緊機會力推新品。

上市櫃遊戲股中，大宇資同步參加B2C及B2B展區。大宇資旗下星宇互娛所代理新品「我想成為影之強者」做為第一季主打產品，將會參加TGS。第一季寒假期間還會推出Voice Love on air自研商品。

橘子則與TGS同步，在西門町舉辦遊戲嘉年華實體活動，主打三款產品，分別是「新楓之谷」、「天堂M」、原創IP「小橘編與柑姆的遊戲日常」。「新楓之谷」訂1月10日啟動六轉活動，預期於寒假將掀一波熱潮。

農曆春節也為休閒及博弈遊戲高峰。鈊象的線上麻將「明星三缺一Online」、網銀國際的博弈遊戲「星城Online」、華義國際的Mass for the Dead IP星城聯運產品，預期旺季效應明顯。

值得關注的是，智冠、網龍及大宇資，2024年積極參與B2B商務展區。智冠以點數、金流、雲端服務、廣告行銷等，建構一條龍生態圈，爭取成海外遊戲公司落地台灣的首選合作夥伴。網龍旗下多款IP希望洽談國際授權。大宇資訊也希望於TGS接器海外客戶洽談授權。

TGS商務區還有多家海外公司，像是日本Sony台灣分公司So-Net台灣碩網娛樂，提供全球支付與行銷多元服務的Xsolla、全球知名行動廣告數據分析商AppsFlyer、美國雲端運算服務商Cloudflare、專營數位與網紅行銷的SaaS平台-韓國BACKND，韓國知名遊戲發行商Gravity，還有來自直布羅陀的Web 3遊戲開發工具及平台服務商Readygg。