遊戲高峰會 聚焦數位四方向

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台北國際電玩展（TGS）將登場，2024年有三大亮點，分別為大廠雲集、規模為疫後最大，全平台產品成趨勢，眾多國際業者參加商務區。而同步進行的亞太遊戲高峰會則聚焦數位內容四大方向，包括AR技術、區塊鏈、Web 3.0及雲端。

主辦單位台北市電腦公會表示，今年度台北國際電玩展，規模為疫後最大，共有26個國家及377家業者參展，展示遊戲至少300款。

其中最大亮點為大廠雲集。日本遊戲機大廠任天堂二度來台參展，參展規模升格。將展出「超級瑪利歐兄弟 驚奇」、「名偵探皮卡丘 閃電回歸」等，共計25款未上市的遊戲及熱門IP。展覽期間，也會有任天堂Switch的限定優惠組合。其他參展者還包括韓國大廠WEMADE、萬代南夢宮娛樂等。

其次，可以看到多元化載具出現，電腦、NB、遊戲機、手機，還有手持式電玩裝置等。加上頭盔式元宇宙裝置陸續上市，將帶動新型態如AR、VR遊戲的出現。

電玩展中已可看到許多全平台遊戲新作，亦有經典IP結合Web 3.0技術的遊戲。

而商務區，除了可以看到台灣上市櫃遊戲公司參加，也有不少國際級的遊戲生態圈業者參展，希望爭取與台灣遊戲業者進行國際合作。

與台北國際電玩展同步舉行的APGS亞太遊戲高峰會，規畫近20個場次，聚焦遊戲產業及數位內容的四大發展方向。