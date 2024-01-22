手機散熱不鏽鋼VC 三星、華為跟進

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隨著手機運作效率的提升，散熱解決方案正由新一代的不鏽鋼VC（Vapor Chamber）取代現有的銅VC均熱片，繼陸資手機品牌廠OPPO、vivo、小米自2020年陸續導入之後，三星、華為等品牌大廠正式跟進，一線品牌廠加入不鏽鋼VC陣營，成為風向球。

至於美系品牌廠在供應鏈也傳出，與國內散熱廠尋求、開發不鏽鋼VC的散熱方案，全球前五大廠手機品牌廠全導入不鏽鋼VC只差一員。

供應鏈表示，隨著智慧型手機規格升級，運作效率提升，銅VC均熱片有其物理限制，不鏽鋼VC均熱片正成為新寵，比起銅VC，在高熱的環境之下，不鏽鋼VC強度更高，不易變形、翹曲，導熱速度夠快，此外，在原材料的價格上，不鏽鋼價格也低於銅價，較不受國際報價影響，相對優異的特性，吸引各大手機品牌廠搶進，2023年被視為不鏽鋼VC元年。

據了解，手機不鏽鋼VC導入以陸資品廠領先，OPPO、vivo、小米等品牌廠自2020年開始就導入不鏽鋼VC，安卓陣營龍頭三星自2021年至2022年加入，華為先前遭受制裁，晶片問題未解，然Mate 60突破封鎖之後，隨即加入不鏽鋼VC陣營，而由華為分割出去的榮耀亦跟進，過去不鏽鋼VC僅限於高階機種，隨著價格更讓品牌廠接受，如今已經朝中階機種滲透。