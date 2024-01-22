易發2024年可望轉盈

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

高科技設備易發精機（6425）去年自動化設備打進半導體廠，隨著客戶拉貨，去年12月營收跳升到2.43億元，帶動近期股價大漲。今年除了半導體設備之外，生醫設備也有新客戶加入，再加上新應用發酵，全年營收將有兩位數成長，法人預估，易發有望轉虧為盈。

去年因為光電設備和半導體設備拉貨動能疲弱，影響營收獲利表現。易發去年前三季合併營收約7.1億元、相比前一年同期衰退約4成，營業損失約9,895萬元，稅後淨損約8,350萬元，每股稅後淨損約1.92元。

去年底半導體客戶拉貨動能加溫，易發12月營收衝上2.43億元，相比前一年成長46.2％、年成長率更高達319％。隨著營運規模放大，法人預估，易發單月可望轉虧為盈。以目前在手訂單來看，預估營收相比去年會有兩位數的成長，全年有望可以轉虧為盈。

在業績題材帶動之下，易發近期股價大漲，上周漲幅約15.5％。

展望2024年，易發表示，半導體供應鏈耕耘有成，包括檢測、包裝等設備都開始出貨，今年封裝客戶可望持續出貨，半導體設備業績貢獻可望放大。至於光電設備方面，近年光電產業較為低迷，雖然沒有擴產需求，但是還是有一定的設備升級和新技術投資，還是會有相當業績貢獻。

此外，易發在生醫產業布局已久，供應矽水膠隱形眼鏡大廠隱形眼鏡AI機器視覺檢測方案以及自動化設備，今年還有新客戶的加入。另外，也憑藉著過去在矽水膠所累積的技術經驗，延伸跨足美瞳片市場，並且取得訂單，公司也看好生醫設備出貨成長。

除了半導體、光電、生醫三大產業之外，易發也積極的布局新興產業、拓展市場機會。在泛AI產業、以及元宇宙的基礎建設AR／VR等都有所布局，並且成立了專責事業部門和客戶合作開發，提供了客製化服務，並且加快開發進程。