選後買氣升 車廠元月有戲唱

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上市車廠近期業績

大選塵埃落定，國內新車市場走過2024年第一個不確定因素，車業龍頭和泰車（2207）指出，選後首周買氣明顯增溫，展間賞車人潮較選前增逾1成，新車成交狀況也同步攀升，若再加上農曆春節前車廠擴大促銷搶市，可望續推升買氣，樂觀1月營運維持高峰。

其他包括中華車（2204）、三陽工業（2206）、裕日車（2227）、汎德永業（2247）等上市車廠，對1月車市亦維持4.3萬～4.7萬輛的樂觀看法，較2023年同期不到3.48萬輛，大增23％～35％，各廠業績成長可期。

儘管多數車廠對2024全年車市皆認為不確定因素仍高，且原對1月市場抱持保守看法，認為大選及台海政經風險等不確定因素，可能影響購車意願，但就現況來看，和泰車說，1月新車買氣看來並未受到選舉太大影響，選後則更有增溫跡象，展間賞車人潮增逾1成。

和泰車進一步以甫發表的LEXUS LBX為例，自2023年底台北車展亮相以來，不到一個月的時間，接單已逾千張，上周正式上市後，第一個周末展間賞車人潮更是大增，短短兩天至少再接進百張訂單。

和泰車也因此看好LBX全年銷量將超出原廠配額，推估年銷至少3,000輛，成為推升LEXUS品牌2024年業績續戰新高的關鍵。

另如中華車挾MG品牌車續熱賣，樂觀MG在2024年銷量將成長至2.5萬輛，年增逾90％。在MG銷量挹注下，中華車設定2024年整體新車銷量將大增至6.6萬輛、年增逾22％，優於整體市場表現。配合年銷量目標大增1.2萬輛，中華車持續進行產能優化，目前月產能已在約2,000輛。

汎德永業同樣指出，在手訂單包括BMW M2雙門跑車、電動車iX1、iX2、i5等車款銷售力道強勁，保時捷全系列亦收單暢旺，加上2024年將推出的Macan EV、Taycan改款等電動車，樂觀兩豪車品牌2024年銷量均有望較2023年增加。