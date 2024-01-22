營造業工程增 有望延續好年冬

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雖然政府打房，房地產景氣緊縮，推案量減少；不過在前瞻計畫公共工程、科技廠辦及科技園區，及循環經濟、ESG工程案量的增加下，新建（2516）、皇昌（2543）、工信（5521）、崑鼎（6803）、中鼎（9933）2023年營運都有不錯的成績。2024年選後在公共工程持續釋出、科技廠辦恢復，政府及民間加碼ESG等各項工程下，營造業者預期仍可延續2023年的「好年冬」，營運維持一定的成長。

新建目前有高達19筆個案，總案量達到636億元，未完工案量有340億元。新建表示，全台營造訂單規模幾乎多了1倍，營造廠可以篩選利潤較好的訂單，預期2024年毛利率還有提升空間，在手未交訂單量可讓未來二～三年業績無虞。

工信2023年陸續取得花東地區鐵路雙軌電氣化計畫CB02標、空軍H007工程等標案，2023年12月又標得高雄市捷運黃線300多億元統包工程，手中在建案量大幅增加。市場指出，捷運黃線統包工程金額302.96億元，再加上在手案量近400億元，工信未來三年成長可期。

崑鼎受惠毛利較高的水處理回收再利用等ESG、循環經濟業務量增加，加上太陽能售電收入成長，自結2023年稅前盈餘16.06億元、年增7.03％，每股稅前盈餘22.46元創新高。

崑鼎計算，手中案量金額逾5成來自ESG、循環經濟等綠色工程案量。法人預期，崑鼎承攬案量持續成長，今年營運可維持穩定成長。

中鼎截至2023年底累計在建工程金額達3,469億元創新高，2023年營收1,035.43億元亦改寫歷史高。在通膨衝擊經濟的力道減緩、全球景氣持續復甦，中鼎預估，未來一年，集團在離岸風電及太陽能光電、儲能等潔淨能源工程領域，及水資源、循環經濟、軌道工程、高科技市場、煉油石化上可承攬的之潛在商機超過4,700億元。