威宏：上半年訂單無虞

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威宏-KY（8442）樂觀2024年營運，主因是全球跨境商務旅遊持續成長，加上巴黎奧運的加持，輕奢精品包袋、行李箱及運動相關事業，可望維持成長動能。威宏說，客戶Tumi、Longchamp等加快實體店面鋪貨動能，訂單穩定挹注，2024年上半年訂單無虞。

同時威宏積極開發新客戶，並鞏固現有客戶的主要供應商地位，依訂單需求啟動泰國二廠產線。威宏2023全年合併營收79億元、年減7.27％。

全球跨境商務、旅遊活動迄今仍然熱絡，根據國際航空運輸組織估計，2024年不僅可望全面恢復，並新增航班，旅客人數突破47億人次，亦將創下歷史新高，載客率高達82.6％。

威宏強調，2024年巴黎奧運，不僅將帶動運動相關訂單需求，亦可望帶動「時尚之都」的輕奢精品消費動能，包括既有客戶Tumi及Longchamp等加快實體店面鋪貨動能，訂單持續穩定挹注，能見度上看2025年上半年無虞。

至於運動事業群方面，威宏說，2023年下半年起，終端庫存逐漸恢復正常水位，客戶並重啟拉貨動能，以生產包袋為主的威宏旗下越南德御，生產線已排滿至2024年上半年，並啟動加班生產因應，預計在農曆年後擴大召募人員增產。

配合美系客戶轉移生產基地政策，威宏持續拓增東南亞產線，旗下威保陸續轉移至柬埔寨，最快在2024年第四季Nike完成驗廠後，開始投產貢獻營收，以運動手套、裝備，及護具等配件為生產重心，並有望進一步擴增機能衣相關業務。