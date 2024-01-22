神山助威 零股交易大爆發

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19日零股交易值前十大個股

台積電（2330）19日（上周五）股價收626元大漲38元、漲幅6.46％，也帶動零股（盤中＋盤後）交易大爆發，零股成交股數衝高至1,106萬股，成交金額更刷68.5億元，雙雙寫下歷史新高；另統計，零股交易大爆發的個股幾乎集中在AI概念股。

台積電19日獲外資回補112,956張，投信及自營商也大買，三大法人買超115,039張，成交值擴大至將近1,100億元，推升股價收626元，為2022年2月23日來收盤新高，市值達16.23兆元，重返16兆元大關，護國神山價量及市值等，均寫下多項波段新高紀錄。

台積電零股（盤中＋盤後）交易於2022年3月7日，曾達到1,075萬股、62.22億元，當時收盤價576元，19日台積電收626元，零股交易合計達1,106萬股、成交金額68.5億元，都刷新前一次的新高紀錄；與前一天僅6億多元暴增逾10倍。

據統計，創意、聯發科及緯創19日交易也達2億～3億元，緯穎、世芯-KY、廣達、元大台灣50、技嘉、川湖等，都有1億元以上，日增幅在4成至5倍之間。

整體零股交易19日大增至108.83億元，顯示此次台積電法說會釋出對今年AI展望樂觀的看法，受到市場認同，散戶資金湧入神山及AI族群，推升零股交易大爆發。