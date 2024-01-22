半導體15尖兵 市值跳升

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

市值激增前15大上櫃半導體股

護國神山救台股！權王台積電（2330）18日法說會利多爆發，催動台股加權指數19日一舉飛越月、季線大關，半導體族群更成為買盤追捧焦點，上市、上櫃半導體類股指數分別上漲5.06％、1.16％，不僅半導體權值股扮演拉抬指數的「穩盤主將」，櫃買半導體尖兵也貢獻心力。

台積電法說會報喜，看好AI需求將持續加大投資先進製程，資本支出280億～320億美元與去年相當，激勵股價展開法說行情，19日跳空大漲改寫2022年2月來新高，也推動相關設備、高階封測及相關供應鏈同步走揚。

上櫃半導體市值19日同樣增加209.4億元，自1.82兆元躍升至1.84兆元，其中，股后信驊大漲3.41％，市值激增37.8億元拔得頭籌，台積電轉投資的世界先進、PA龍頭股穩懋單日市值的分別增加27.8億元、21.2億元；另外，力旺、群聯、家登、中美晶、環球晶、旺矽、原相、精測、鈺太也增加5億至19億元不等。

AI需求強勁，加上英特爾Eagle Stream帶動AST2600拉貨，法人看好，信驊將受惠BMC新品AST2600出貨隨新平台滲透率提升，推升營運動能、帶動整體平均銷售單價（ASP），外資連兩日反手買超145張，助攻信驊股價19日量價齊揚，股價重返3字頭、最高達3,080元，重返5日線及月線之上，成交量則寫下逾一個月新高。

中信關鍵半導體經理人張圭慧分析，隨庫存去化結束，在通膨趨緩、新興科技應用需求帶動，有望改善外需並推升出口動能，預估2024年四大工業產值將恢復正成長，且據工研院預估，2024年台灣IC製造產值將年成長14.3％，有望突破3兆元創新高，2024年半導體市場展望將審慎樂觀。