台積展望佳 半導體30期給力

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台積電（2330）去年第四季獲利優於市場預期，今年營收可望再增2成，並預期3奈米製程營收占比將提高，針對財測部分，公司預估今年第一季營收在180億～188億美元，預估表現相對中性，資本支出落在280億～320億美元之間，資本支出低標、少於外資普遍認為的300億美元。

儘管如此台積電認為今年半導體產業將持續受惠AI、HPC帶動之下，年度營收可望年增2成，激勵台積電19日大漲；另外半導體30指數期貨重要成份股聯發科將在1月31日舉辦法說會，主要議題聚焦在智慧手機市場與生成式AI、WiFi 7相關應用，由於去年低基期影響，聯發科財測看法將會透露對市場未來的展望是否樂觀，而且觀察目前半導體30期表現相對大盤強勢，聚焦相關類股表現，具帶動指數走強空間。

國際來看，儘管美國經濟數據表現強勁、官員談話未產生對3月降息更多偏頗，但市場仍選擇相信Fed將在3月時採取預防性降息。細看官員談話部分，Mester、Bostic都認為3月降息過早，兩者表示通膨具有上行風險，Bostic預估第三季降息。Goolsbee表示市場過度押注降息，該名官員傾向取決於數據；Bowman表示儘管通膨朝向2％路徑前進，惟現行尚未達到適合降息的地步，金融寬鬆將提高通膨復燃風險；去年啟動降息氛圍的Waller認為貨幣寬鬆可能慢於市場預期。

總結聯準會官員態度，多數官員對於降息看法謹慎，且部分具有投票權官員已表達不支持3月降息，加上美國經濟表現穩健，未有急迫性降息情況，3月降息機會偏低，不過仍須觀察2月1日FOMC會議後官員態度。

總結來看，台積電表現有機會引領半導體指數優於大盤，且目前來看市場對於3月降息樂觀態度未顯著減少，仍有利科技股走揚，惟需留意若2月FOMC利率決議明確透露3月不降息，則要提防股市回檔風險。

（凱基期貨顧問事業部提供，黃彥宏整理）