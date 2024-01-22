大啖AI 欣興、智原滿血復活

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台積電（2330）18日法說會利多大爆發，透露未來AI 營收年複合成長率高達50％，為台廠AI受惠商機拍胸脯掛保證，相關供應鏈欣興（3037）、智原（3035）AI應用發酵，法人看好台廠2024年下半年有望打入相關高階ABF載板供應鏈，智原則是NRE前景健康，可望於下半年迎來全面復甦，股價搭上AI特快車，未來業績前景看旺。

台積電大力按讚AI，相關題材股「滿血復活」，ABF指標股欣興股價19日大漲7.96％，長紅K棒一舉衝破5日線及月、季線關卡，股價企圖挑戰170元整數關卡，成交量亦達2.45萬張，改寫一個月來新高，三大法人連兩日加碼1.14萬張，尤其外資19日更是狂掃近1.1萬張，創下五個月來最大買超紀錄，翻多心態明確。

法人指出，欣興今年營運有望迎來復甦，整體需求復甦要待下半年才會較明確，但針對雲端型的產品HPC、資料中心、AI伺服器等方面，欣興始終與客戶配合出貨；而至於邊緣AI的產品如AI PC、AI手機或有AI功能的裝置等也均在進行中。

此外，智原斥資2,000萬美元收購美國矽智財（IP）廠Aragio Solution，為先進製程介面IP鋪路，外資肯定其策略布局，業界也認為，由於Aragio Solutions為台積電IP供應商，故看好智原此次有機會透過併購台積電合作供應商，有效強化兩者關係。

群益投顧也預估，智原2023～2025年將有20％～30％年複合式成長；其中，MP量產營收仍是公司成長主要動能，IP受惠在晶圓廠滲透率提升，營收有望再創新高，另NRE也因每年接案達40～50個，加上製程節點朝向更先進的40／28奈米前進，接單金額也隨之成長，研判NRE仍有機會持續創高。