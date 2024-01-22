出貨放量 勤誠、偉訓獲利飆

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受惠AI伺服器放量出貨、加上單價較預期為高，使勤誠（8210）去年第四季營收達47.3億元，大幅超越預期並刷新歷史紀錄；偉訓（3032）同樣受惠AI PC升級潮、伺服器及電動車等訂單放量，2024年營運展望樂觀，法人預估，整體營收將較去年兩位數成長，獲利可望創下歷年新高、全年EPS上看6.5元。

伺服器機殼大廠勤誠受惠AI伺服器接單跳躍式成長，法人看好，勤誠今年合併營收可望大增逾5成、2024年EPS大幅成長至18.87元。展望今年，勤誠為AWS伺服器機殼主力供應商，不但擁有高U數的AI伺服器機殼專案，也掌握ASIC超高U數專案訂單，法人預期今年業績逐季攀升可期，AI／ASIC營收占比將達50％。

偉訓去年12月營收為6.95億元、年增35.04％；2023年營收81.53億元，全年成長27.69％。法人指出，偉訓度過2023年伺服器業務受到企業縮減資本支出、庫存調整影響，歐洲和美國客戶的雲端機櫃訂單逐漸回溫，讓公司樂觀看待今年伺服器業務，預估今年集團伺服器、資料中心營收可望較去年成長20％～30％，占營收比重將由去年的30％提升至35％～40％，成為2024年營運成長最主要動能。

除伺服器訂單回升、車用產品布局發酵，AI PC趨勢逐漸成型，偉訓深耕電競及PC電源多年，可望受惠PC及電競產業升級潮。