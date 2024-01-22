歐固德SAVE保修 聯合歲末健檢

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裕隆集團旗下歐固德（ALLGOOD）進口車專修中心聯盟，整合全台優質二手車商與歐系車保修廠打團體戰，首創「一廠保修，全台服務」的便利服務，一舉奠定國內進口車專業保修聯盟龍頭寶座。

為向進口車專修聯盟第一品牌持續推進，歐固德攜手SAVE保修盛大舉行聯合歲末健檢活動，除歐固德原本的68間優質進口車保修廠外，再加上200多家SAVE保修加盟廠熱烈響應下，目前全台參與通路將近300間，服務範圍遍及全台，從進口車到國產車都能享有高品質的保修服務。

裕隆集團移動服務事業群行冠企業總經理洪舜彥表示，「歐固德和SAVE保修聯手合作的兩大好處，一是透過聯盟集結壯大氣勢，增加接觸消費者機會，比起緩步拓點，既有保修品牌攜手合作，更可快速擴大保修規模、拓展服務範圍，雙方增加「換粉」機會，對消費者來說最大利多就是增加便利性」。洪舜彥舉例尤其是過年返鄉，消費者即使回到老家，愛車有問題也能快速找到聯盟保證的優質保養廠，「讓保養愛車就像去便利商店一樣方便，更是搶占車主的心占率」。

隨著去年進口車市占率飆升至55％，進口車和國產車正式進入銷售的死亡交叉，凸顯愈來愈多進口車主需要專業安心的外廠服務，歐固德進口車專修中心聯盟成立一年多，整合集團資源提供加盟保修廠專業技術、數位行銷及經營管理等支援，透過共好的經營理念，成功號召全台各地的優質進口車專修保養廠加入，進口車進廠維修突破10萬台，累積大量實戰經驗，成功解決車主最在意的痛點。著眼整體市場，除進口車主外，國產車仍有將近五成市占，為滿足國產車主的保養服務需求，才促成歐固德聯盟和SAVE保修聯手合作的契機。

歐固德與SAVE保修強強合作，除讓保修產業再升級外，最大獲利的就是全台500多萬名小客車主，為回饋車主讓新春時節出行平安，歐固德（ALLGOOD）與SAVE保修聯盟，即日起至2024年2月5日提供22項免費行車安全健檢送好禮、行車安全部件88折等促銷回饋。提醒車主，年前為汽車保養旺季為避免遇到保修廠塞車，提醒消費者記得要提早預約車輛檢修。