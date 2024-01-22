防追撞 臺科大團隊設計光纖警示

開車出門時若車輛發生故障或車禍時，民眾需在車後放置三角警示牌避免遭後車追撞，然而國道車禍的追撞事故仍時有耳聞。為改善傳統三角警示牌高度過低、人工擺放危險性過高等問題，國立臺灣科技大學設計系學生利用光纖特性設計出「Mopti-fi小型車故障光纖警示裝置」，成功將創新思維融入交通安全領域。該裝置也從543件作品中殺出重圍，獲得「2023康寧創星家 - 創新應用競賽」第三名與獎學金10萬元。

根據道安資訊查詢網統計資料，「未注意車前狀況」名列全國小型車事故肇事原因第一，這支由設計系二年級學生林勤皓、袁旭東、羅坤辰、張哲誠、陳竫涵、林薏瑀組成的團隊，鎖定與民眾息息相關的交通安全問題，將小型自走車融合光纖輕盈可彎曲及防水的特性，只要將裝置一端固定於車頂，另一端透過手機APP搖控自走車向後行走，延伸出的光纖警示燈條將形成大面積、辨識度高的光纖牆，有效警示後方來車，降低追撞事故發生的機率。設計團隊指出，在研發過程中，團隊面臨結構與收合方式的挑戰，加上他們對光纖材料了解不足，因此遭遇許多瓶頸，但經過多次討論和專業指導，他們成功克服這些難題，使得產品更趨完善。他們也鼓勵學弟妹把握機會，利用課餘時間多多參加競賽，「即使會感覺沒有時間，壓力很大，但在過程中會收穫課堂上學習不到的經驗。」