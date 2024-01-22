鑫邦捷豹永磁變頻空壓機 市占稱冠

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由國人在廈門創立的東亞機械工業公司旗下品牌捷豹空氣壓縮機（JAGUAR）進軍台灣六年來，在總代理鑫邦企業全省近50家經銷商的推廣下，去年全年銷售出800台永磁變頻空壓機，寫下永磁變頻空壓機全台最高市占率的傲人紀錄。

捷豹空氣壓縮機在台灣銷售的機型為能效一級D=30的高能效機型，屬於台灣市場專供產品，在市場不斷追捧，原廠決定在台設立組裝產線，進行高性能機組裝測試。

總代理鑫邦企業表示，鑫邦企業原本就是東亞機械的供應廠，對於捷豹機器各項細節，多年的售服經驗早已十分熟稔，現在從供應部件到整機製造組裝，更是駕輕就熟，加上東亞機械的全力協助，更能在銷售與服務上持續精進。

捷豹空氣壓縮機產品穩定性高，節能又省電，搭配能效政策的補助，在短短的六年內在市場上異軍突起，系列產品廣泛應用於精密加工、電子、化工、食品、紡織、石油、電力、醫學研發、國防科研等行業，為節約能源地球環保做出貢獻。

我國已實施空壓機能源效率基準，鑫邦引進的ZLS-Hi+3及ZLS-2iT3永磁變頻空壓機，通過工研院檢測能效達一級，每kW也能申請政府補助5,000元，中小企業補助加碼1.2倍，在電費上漲的趨勢下，幫助工業界降低耗電量，提供高品質用氣體驗。

永磁變頻空壓機穩定性高，永磁馬達與壓縮主機為一體式的同軸結構，IE4永磁變頻超高效率馬達，節能省電，不會產生漏油情況，大幅減少維修保養時間。

其次，永磁變頻空壓機最大特色就是省電，從科技公司銷售的客戶使用案例中可以發現，某生醫公司安裝50HP機種，以全天24小時運轉計算，每年可節省45萬元電費，某壓鑄公司安裝100HP，在16小時的運轉下，每年可節省66萬元。

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