醒吾三立影視學院微電影競賽 揭曉

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第四屆醒吾三立影視學院11日舉辦成果展，5組微電影作品創意大爆發，四位評審絞盡腦汁討論分鏡及故事性。其中第4組《晨希》拍MV用歌聲詮釋女星暗黑故事，並翻唱《好想愛這個世界啊》串場，主唱表藝三黃敬邦演得出神、歌聲更動人，異軍突起勇奪冠軍。

醒吾三立影視學院成立已5年，這一屆突破教學模式，結合幕前和幕後的課程，重新打造星光班的培訓規劃，統整40位透過徵選的學生、邊學習邊創作，藉由創新的實務教學方式，在學校就可以了解影視職場現況，運用課程中吸收的知識直接實作拍攝。

40位學員分成5組創作微電影，醒吾三立影視學院為鼓勵同學發揮所學，邀請三立藝能副總黃毓棠、許黛華主任、周羿老師及擔任評審，遴選出前三作品，分別頒發第一名18,000元獎學金、第二名8,000元獎學金及第三名4,000元獎學金。

當評審公布《晨希》摘冠，所有組員為之瘋狂雀躍。MV片中張睿恩（表藝二）演出男主角富二代張冠宇，又導又演厥功甚偉，率組員接受醒吾科大校長陳義文頒獎後，有感而發表示：「雖然《晨希》用歌聲演出女星暗黑故事，但更想透過MV傳達正能量，讓各界了解黑粉與網路霸凌的可怕。」

醒吾三立影視學院著重實務教學，5年來持續安排師生參與演出不同類型節目，包括《女神在線》時尚造形設計系師生擔綱演出、《型男大主廚》由餐旅系學生擔任大廚小幫手。

表藝系黃米溱更成了怡佳娛樂簽約藝人，分別在《門當戶懟愛上你》劇中飾演總幹事劉必雪、及《天道》與《一家團圓》中演出，精湛演技展現醒吾三立影視學院教學成果。

張曼娜製作人與黃毓棠副總，都肯定5組作品用心。黃毓棠總評指出，不管第幾名，學員的態度都是被肯定的，同學們可以在乎辛苦成果，但不要在意成績，今年9月學院會再開新課程，歡迎學員再次報名，也感謝陳義文校長提供這麼優質的學習平台。

醒吾三立影視學院於2019年由三立集團董事長張榮華與醒吾科大校長陳義文簽署產學合作契約，由三立媒體集團總經理高明慧擔任學院院長，雙方全力培養打造全媒體影視人才，期盼打造出第一線影視幕前、幕後優秀人才，成為產業與學界合作的典範。