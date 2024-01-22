遠百數位稽核雲 獲零售創新卓越獎

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中華民國百貨零售企業協會第八屆第四次會員大於1月17日假遠東百貨企業總部17樓多功能會議室舉行。除頒獎表揚111年度零售創新卓越獎及優良從業人員外，專題演講邀請台灣永續能源研究基金會董事長簡又新以「零售業永續發展趨勢」為題，替百貨零售業指路。

百貨協會理事長徐雪芳表示，2023年百貨業的業績在大家共同努力之下，表現相當亮眼，整體市場營業額已經突破4,000億以上的規模，創下歷史新高！身為百協的理事長與有榮焉，也期待在2024年再次共創新高峰。擔任協會理事長這幾年以來，期透過公開表揚優秀的百貨從業人員，提供大家學習服務的模範，同時也鼓勵大家突破框架、勇於創新，進而帶動百貨業新的營運動能提升競爭力。

111年度零售創新卓越獎由遠東百貨「零售創新打造數位稽核雲」拿下，數位稽核創新，推動稽核作業無紙化，整合母子公司全數據稽核，有效提升作業效率、節省成本、資源共享、提升綠色治理，達到減碳環保，邁向企業永續目標。

111年度優良從業人員楷模，表揚14位在工作領域上表現優異的同業人員。這些來自全台各個角落的百貨同業人員，令評審團主席商業發展與策略研究所所長朱浩大感「評審越來越不好當！」大家表現都很突出，特別是各位在工作上暫時的低潮沮喪，都能用熱情重新點燃，讓評審們印象深刻。疫情之後景氣好不好？根據數據分析，國內消費趨勢呈現鈍化。2024年觀察重點在於農曆春節市場狀況，期待百貨業者可以精準行銷達到消費者身上，帶領內需市場有更好的發展。