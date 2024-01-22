中衛中心挺農民 獲農糧署肯定

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中衛發展中心長期致力於投入多元資源輔導農民成長，並透過實際採購支持國產農產品，獲得農業部農糧署肯定，農糧署署長胡忠一於1月9日頒發112年農糧產品行銷貢獻卓著企業獎予中衛發展中心。

中衛發展中心採購當季農產品力挺在地小農，包含與員工共享屏東生產高品質鳳梨400箱，並選購優質國產水梨禮盒30盒作為伴手禮致贈活動貴賓，提升農產品曝光度。

不僅限生鮮農產品，中衛發展中心於中秋佳節期間攜手霧峰林家宮保第園區及台灣農創興業一同精選5款以霧峰香米、蜂蜜、荔枝物產精釀及霧峰林家宮保第紀念地酒打造霧釀禮盒，並適逢中衛中心33周年，將霧釀禮盒作為節日賀禮贈予往來合作廠商及公司員工，表達對這片土地的無盡感謝。

中衛發展中心董事長謝明達表示，企業採購同時將國產優良農糧產品推廣予更多企業及消費者認識，幫助提高農產品品牌知名度。

除行動選購支持外，中衛發展中心自108年起承接農糧署委託成立「產銷履歷擴大推動專案辦公室」作為幕僚單位與業務推動核心與各相關機關合作，協助農糧署從不同面向制定策略及推動產銷履歷，致力於推動農業生產標準化，提升我國食品安全水平，截至去（112）年底，全臺產銷履歷驗證面積突破9萬公頃，亦辦理多場行銷推廣活動，宣導產銷履歷農糧產品之國產、安全、安心及可溯源理念，讓產銷履歷標章成為消費者可信賴的選購依據。