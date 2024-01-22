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台股2024年以來逆風前行，受外資賣超及獲利了結賣壓衝擊，但仍有22檔主動式操作的台股基金力爭上游，維持正報酬表現逆勢收紅，其中以一般股票型、科技型為大宗，類股配置主要以電子股為主軸，聚焦半導體、電子零組件及電腦周邊設備等業績題材個股。

投信法人表示，近期行情修正主要反映去年底漲多修正，及市場對美國聯準會降息速度過快預期的調整為主，並未改變2024年企業獲利改善、利率趨勢向下，股市評價可望向上的主軸趨勢，若遇市場震盪，建議逢低分批或定時定額布局。

復華高成長基金經理人羅淮億指出，去年12月出口月增6.6％、年增11.8％重回雙位數成長，資通訊及視聽產品增速亮眼、供應鏈庫存去化帶動拉貨需求、其餘產品受惠低基期而呈現改善，加以半導體供應鏈即將結束庫存調整週期，開始進入新上升循環，預估今年台股企業獲利可望持續成長，讓更多族群有表現空間。除AI概念外，手機、PC、記憶體產業皆有復甦跡象，可逢低布局評價較低的受惠個股題材。

日盛投信台股投資研究團隊分析，今年IP矽智材、ASIC晶片公司等相關產業可望完整受惠一整年，在AI應用發展下，伺服器平台出現升級潮，同步推動伺服器PCB性能提升，散熱需求隨AI效能持續成長，預期今年在AI伺服器市場開始放量成長，均熱片出貨量有望大幅增長，挹注業績成長動能。全球消費電子需求不彰，使邏輯晶片出貨量去年預估衰退6％，但落底後今年將有強勁復甦契機，全球晶圓代工營收同樣將展現兩位數成長機會。

第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中強調，全球在推動2050淨零政策的推動同時，台灣也將持續將綠能及再生能源，及各國政府重視的生技醫療列為重要政策方向與產業領域，政策助攻、資本導入，選後長線產業發展更受期待。