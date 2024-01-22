總統大選年 美股基金長線俏

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過去五次美國大選 STOXX USA 500指數當年度績效

科技七雄持續領漲，美股各大類股齊步走，標普400指數上周刷新歷史高點。法人表示，綜觀目前資金熱度及美國經濟復甦的步伐，尤其今年美國總統大選，統計過去大選年牛市機率高，美股後市再創新高應指日可待，建議擇機買進美股ETF或美股基金，掌握美股成長、配息現金流兩大優勢。

永豐投信指出，聯準會從原先堅持不談降息的論調大轉彎，為市場信心打入強心針，因此近期推升美股強勁走揚，基本面通膨降溫、薪資提升，抗通膨努力確實有具體成果，且經濟成長未因此出現衰退，或就是業機會減少，顯示經濟軟著陸已是現在進行式。

永豐美國500大ETF經理人周彥名分析，年底美國即將舉行總統大選，支撐美股今年相對看漲，回顧近20年、美國五次總統大選年，追蹤美國市值前500大企業的STOXX USA 500指數，僅2008年受到金融海嘯影響而下跌，但在其他四次大選年皆呈現漲勢，平均年漲幅12.63％，預料今年在選舉行情、美國經濟復甦等利多支持下，美股上漲機率相對更高。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，隨通膨逐漸降溫，貨幣緊縮政策已近尾聲，市場預估今年6月聯準會將第一次降息，年底前降息3碼，將利率區間由5.25％至5.50％降至4.50％至4.75％，加上經濟環境尚稱穩健，預期今年企業獲利相較去年轉佳，美股2024年展望正向。

除科技股評價較高，其餘多落在合理區間，若通膨回落、經濟持穩態勢不變，預期成長股強勢的風格走向也將延續，不過，若經濟未如預期，出現疲軟跡象，則具防守性質資產將受青睞，先前漲幅相對落後的ESG相關利基股有機會展開補漲行情。

安聯投信強調，隨升息循環進入尾聲，股票長期仍有望震盪走升，持有現金的機會成本上升，建議可降低現金水位，拉高包括股票等風險性資產配置，並以高品質的大型股為核心部位，提高投資組合的抗風險能力，並持續留意包括通膨數據變化、央行貨幣政策、美債殖利率、美元走勢等資訊及盤勢進行判斷與動態調整。