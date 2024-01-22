美股吸睛 法人：宜留意評價水準

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

經理人目前普遍認為2024年是市場環境反覆無常、股市波動的一年，在各地區股市中，有不少法人持續看好美股後市，除了美股七雄之外，法人也留意其他投資標的，法人表示，投資美股宜留意評價是否過高，即使基本面佳，若股價漲太多，仍然會出現修正走勢。

富達國際認為，利率上升終將導致成長趨緩，預期美國中型股更有能力因應高利率環境，根據此一觀點，美國中型股堪稱布局首選。除一些美國中型股長期成長動能強勁、價格合理外，比起其他個股更具備更佳韌性、可適應高利率環境。另外，富達也將美國能源類股上調至加碼，主要是因評價具吸引力且供給減少應可支撐油價。

富蘭克林證券投資團隊除了續看好科技股外，還關注全球氣候變遷、基礎建設等投資主題。富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格·卡麥隆表示，先前美債殖利率急速攀升讓氣候變遷相關股票面臨逆風，但隨著先前股價超跌後的評價面吸引力浮現，預期美歐等主要央行升息循環結束並轉向降息，殖利率走勢恢復穩定，有利氣候變遷股票回歸基本面，許多股票評價面重新回升空間可期。

美盛凱利看好基礎建設後市原因是，美盛凱利基礎建設價值基金經理人尚恩·赫斯特指出，基建公司提供生活所需的必要服務，終端需求相對穩定，因為即使經濟陷入衰退，消費者仍必須使用水電瓦斯、付費道路和其他必要的基礎建設服務，使基礎建設股票在不同的景氣循環週期下仍能維持穩定的獲利表現。

但對於有些美國產業股，法人看法互異，如醫療保健股，富達投資團隊近期即將醫療保健類股下修至中立水位。富達表示，雖然美國醫療保健股的基本面仍佳，但評價已經偏高，因此，下修投資評等。