台股基金規模 今年看增

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2023年台股基金規模年成長率

依投信投顧公會最新統計數據顯示，國內投信境內基金規模改寫歷史新高，2023年站上6.73兆元，主要貢獻之一來自台股基金增加1,524億元，台股基金年增率達44.9％。進入2024年，台股選後人氣可望再度匯聚，行情正式啟動，各式題材產業將開始輪流表態，有助今年台股基金規模持續成長。

觀察台股基金去年規模年增長率前十名，冠軍日盛新台商去年規模年成長率達608.8％，去年定時定額扣款金額年成長率亦有220.9％成績，其他台股基金包括野村高科技基金、台中銀台灣優息基金A（累積型-新台幣）、日盛MIT主流基金、日盛上選基金（A類型）、野村e科技基金、統一中小基金等，規模年成長率都在141％之上。

日盛投信台股投資研究團隊表示，預期隨著全球央行的緊縮政策發酵、供應鏈問題消散，歐、美與日本地區的通膨將於今年繼續降溫，美國通膨率數據逐季走低，並可望於今年降至3％以下，預期在2024年美國有望將通膨問題逐漸控制，資金面有望改善，進而提振投資意願，深具基本面的台股可望吸引資金流入。

凱基開創基金經理人吳志文認為，投資操作應回歸產業趨勢，預期AI邊緣運算概念將成為今年市場投資主軸，由於目前台股大盤指數仍處於相對高檔，市場資金隨時有可能轉進低基期的產業族群，例如金控、鋼鐵與航太機械等產業。